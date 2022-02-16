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Рецепт завтрака на очень скорую руку – нужны яйца, вареная колбаса

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 февраля, 07:02
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А еще – немного твердого сыра, один помидор и тортилья, которую спокойно заменит лаваш. Если вдруг захочется обогатить состав ингредиентов, омлет от этого только выиграет
Быстрый завтрак из яиц, лаваша и колбасы
Быстрый завтрак из яиц, лаваша и колбасы / Фото: ПАПА МОЖЕТ

Завтраки могут быть плотными, как красивый датский омлет с ветчиной, а могут быть супребыстрыми, как этот омлет. Его мы нашли на канале ПАПА МОЖЕТ.

Он будет готовиться в паре с тортильей. Можно взять лаваш, но тогда нужно придать ему приблизительную форму круга.

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В результате омлет будет обжариваться, а отсюда – и размещаться именно на нем.

Дальше – вареная колбаса, помидор и твердый сыр.

Быстрый завтрак из яиц, лаваша и колбасы

Ингредиенты на одну порцию:

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  • яйцо – 2 шт.;
  • лаваш или тортилья;
  • сыр;
  • колбаса;
  • помидоры;
  • твердый сыр;
  • сливочное масло;
  • соль, перец, растительное масло – по вкусу.

Рецепт омлета из Денвера с грибами и ветчиной найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с солью и перцем. Вылить на разогретую с маслом сковороду.
  2. Когда яйца схватятся, выложить на них тортилью или лаваш. Накрыть крышкой, перевернуть и вернуть в сковороду лавашем вниз.
  3. Натереть сыр и выложить на омлет, затем – нарезанную колбасу и помидоры.
  4. Сложить омлет пополам и обмазать сливочным маслом. Перевернуть и обмазать сливочным маслом с другой стороны. Жарить еще несколько минут.

Как готовится этот супербыстрый завтрак смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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