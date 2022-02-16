Рецепт завтрака на очень скорую руку – нужны яйца, вареная колбаса

Завтраки могут быть плотными, как красивый датский омлет с ветчиной, а могут быть супребыстрыми, как этот омлет. Его мы нашли на канале ПАПА МОЖЕТ.
Он будет готовиться в паре с тортильей. Можно взять лаваш, но тогда нужно придать ему приблизительную форму круга.
В результате омлет будет обжариваться, а отсюда – и размещаться именно на нем.
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Дальше – вареная колбаса, помидор и твердый сыр.
Быстрый завтрак из яиц, лаваша и колбасы
Ингредиенты на одну порцию:
- яйцо – 2 шт.;
- лаваш или тортилья;
- сыр;
- колбаса;
- помидоры;
- твердый сыр;
- сливочное масло;
- соль, перец, растительное масло – по вкусу.
Рецепт омлета из Денвера с грибами и ветчиной найдете здесь.
Как приготовить:
- Яйца взбить с солью и перцем. Вылить на разогретую с маслом сковороду.
- Когда яйца схватятся, выложить на них тортилью или лаваш. Накрыть крышкой, перевернуть и вернуть в сковороду лавашем вниз.
- Натереть сыр и выложить на омлет, затем – нарезанную колбасу и помидоры.
- Сложить омлет пополам и обмазать сливочным маслом. Перевернуть и обмазать сливочным маслом с другой стороны. Жарить еще несколько минут.
Как готовится этот супербыстрый завтрак – смотрите в видео.