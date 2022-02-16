Рецепт сніданку нашвидкуруч – потрібні яйця, варена ковбаса

Сніданки можуть бути ситними, як красивий датський омлет із шинкою, а можуть бути супершвидкими, як цей омлет. Його ми знайшли на каналі ТАТО МОЖЕ.
Він готуватиметься в парі з тортильєю. Можна взяти лаваш, але тоді потрібно надати йому приблизної форми кола.
У результаті омлет обсмажуватиметься, а звідси – й розміщуватиметься саме на ньому.
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Далі треба додати варену ковбасу, помідор і твердий сир.
Швидкий сніданок із яєць, лаваша та ковбаси
Інгредієнти на одну порцію:
- яйце – 2 шт.;
- лаваш або тортилья;
- сир;
- ковбаса;
- помідори;
- твердий сир;
- вершкове масло;
- сіль, перець, олія – за смаком.
Рецепт омлету з Денвера з грибами та шинкою знайдете тут.
Як приготувати:
- Яйця збити із сіллю та перцем. Вилити на розігріту з олією сковороду.
- Коли яйця схопляться, викласти на них тортилью або лаваш. Накрити кришкою, перевернути і повернути до сковороди лавашем униз.
- Натерти сир і викласти на омлет, потім – нарізану ковбасу та помідори.
- Скласти омлет навпіл і обмазати вершковим маслом. Перевернути та обмазати вершковим маслом з іншого боку. Смажити ще кілька хвилин.
Як готується цей супершвидкий сніданок – дивіться у відео.