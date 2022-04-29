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Зеленая шакшука – как обеспечить себе витаминный завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 апреля, 07:00
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Для нее нужен шпинат. Сначала он обжарится на сковороде с зеленым луком, а дойдет до готовности в духовке. Перед подачей полейте растительным маслом
Зеленая шакшука
Зеленая шакшука / Фото: www.mashed.com

Эта яичница из Израиля. Говорить о том, что подобных ей нет, – неправильно. Похожую – менемен – готовят в Турции.

Отличительная черта шакшуки – это ее пестрое разнообразие, как правило состоящее из зелени и овощей, в частности помидоров.

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Эта зеленая, потому что нужны шпинат и зеленый лук. Сытнее она будет, если добавить тертый твердый сыр и брынзу или фету.

Перед подачей полейте шакшуку оливковым маслом, а рядом положите несколько поджаренных ломтиков хлеба.

Рецепт со страницы Мashed.com.

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Зеленая шакшука на завтрак

Шакшука на завтрак
Шакшука на завтрак / Фото: instagram.com/negotoviashchy/

Ингредиенты:

  • 1 луковица, нарезанная;
  • 3 зеленых лука, нарезанных;
  • 4 зубчика чеснока, измельчить;
  • 350 г шпината;
  • щепотка мускатного ореха;
  • соль, перец;
  • 100 г тертого сыра;
  • 4 яйца;
  • 100 г измельченной феты.

Здесь читайте, как сделать королевский завтрак. Для него тоже нужны яйца.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов.
  2. Обжарьте лук, зеленый лук и чеснок до появления аромата. Добавляйте шпинат порциями, приправьте мускатным орехом, солью и перцем. Готовьте минуту.
  3. Добавьте половину тертого сыра. Сделайте в шпинате четыре углубления и влейте в каждое по яйцу. Накройте крышкой и готовьте, пока белки не начнут схватываться.
  4. Посыпьте сыром и фетой, запекайте несколько минут.
  5. Полейте шакшуку маслом и подавайте.

Подробней об этом завтраке смотрите в видео.

Рецепт яиц в лаваше к завтраку найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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