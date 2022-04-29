Зеленая шакшука – как обеспечить себе витаминный завтрак

Эта яичница из Израиля. Говорить о том, что подобных ей нет, – неправильно. Похожую – менемен – готовят в Турции.
Отличительная черта шакшуки – это ее пестрое разнообразие, как правило состоящее из зелени и овощей, в частности помидоров.
Эта зеленая, потому что нужны шпинат и зеленый лук. Сытнее она будет, если добавить тертый твердый сыр и брынзу или фету.
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Перед подачей полейте шакшуку оливковым маслом, а рядом положите несколько поджаренных ломтиков хлеба.
Рецепт со страницы Мashed.com.
Зеленая шакшука на завтрак
Ингредиенты:
- 1 луковица, нарезанная;
- 3 зеленых лука, нарезанных;
- 4 зубчика чеснока, измельчить;
- 350 г шпината;
- щепотка мускатного ореха;
- соль, перец;
- 100 г тертого сыра;
- 4 яйца;
- 100 г измельченной феты.
Здесь читайте, как сделать королевский завтрак. Для него тоже нужны яйца.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 170 градусов.
- Обжарьте лук, зеленый лук и чеснок до появления аромата. Добавляйте шпинат порциями, приправьте мускатным орехом, солью и перцем. Готовьте минуту.
- Добавьте половину тертого сыра. Сделайте в шпинате четыре углубления и влейте в каждое по яйцу. Накройте крышкой и готовьте, пока белки не начнут схватываться.
- Посыпьте сыром и фетой, запекайте несколько минут.
- Полейте шакшуку маслом и подавайте.
Подробней об этом завтраке смотрите в видео.
Рецепт яиц в лаваше к завтраку найдете здесь.