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Зелена шакшука – як забезпечити собі вітамінний сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 квітня, 07:00
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Для неї потрібний шпинат. Спочатку він обсмажиться на сковороді із зеленою цибулею, а дійде до готовності в духовці. Перед подачею полийте олією
Зелена шакшука
Зелена шакшука / Фото: www.mashed.com

Ця яєчня з Ізраїлю. Казати про те, що подібних їй немає, – неправильно. Схожу – менемен – готують у Туреччині.

Відмінна риса шакшуки – це її строкате розмаїття, яке, як правило, забезпечується зеленню та овочами, зокрема помідорами.

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Ця зелена, бо потрібні шпинат та зелена цибуля. Ситніше вона буде, якщо додати тертий твердий сир та бринзу або фету.

Перед подачею полийте шакшуку оливковою олією, а поруч покладіть кілька підсмажених скибочок хліба.

Рецепт зі сторінки Мashed.com.

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Зелена шакшука на сніданок

Шакшука на сніданок
Шакшука на сніданок / Фото: instagram.com/negotoviashchy/

Інгредієнти:

  • 1 цибулина, нарізана;
  • 3 зелені цибулі, нарізані;
  • 4 зубчики часнику, подрібнити;
  • 350 г шпинату;
  • щіпка мускатного горіха;
  • сіль, перець;
  • 100 г тертого сиру;
  • 4 яйця;
  • 100 г подрібненої фети.

Тут читайте, як зробити королівський сніданок. Для нього також потрібні яйця.

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Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 170 градусів.
  2. Обсмажте цибулю, зелену цибулю та часник до появи аромату. Додайте шпинат порціями, приправте мускатним горіхом, сіллю та перцем. Готуйте хвилину.
  3. Додайте половину тертого сиру. Зробіть у шпинаті чотири заглиблення та влийте у кожне по яйцю. Накрийте кришкою і готуйте, доки білки не почнуть схоплюватися.
  4. Посипте сиром і фетою, запікайте кілька хвилин.
  5. Полийте шакшуку олією та подавайте.

Докладніше про цей сніданок дивіться у відео.

Рецепт яєць у лаваші до сніданку знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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