Золотистые блины на завтрак – кроме обычной муки, нужна кукурузная

Это немного особенные блины, у них – непривычная текстура. Они не будут плотными, так как в тесто пойдут сода и разрыхлитель одновременно.
Дальше – обычные действия для идеальных блинов: не должно быть комочков, а жарить их нужно на хорошо прогретой сковороде.
Рецепт нашли на сайте Мashed.com.
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Кукурузные блины
Ингредиенты:
- 150 г муки;
- 100 г кукурузной муки;
- 1 стакан молока;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- по ½ ч. л. соды, разрыхлителя;
- 4 ст. л. сливочного масла, растопленного.
А в Грузии из кукурузной муки пекут лепешки мчади, их простой рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Соедините все ингредиенты. Взбивайте, пока тесто не станет однородным и не исчезнут комочки.
- Нагрейте сковороду на среднем огне. Смажьте растительным маслом. Жарить по 1,5 минуты с каждой стороны.
- Подавайте со сливочным маслом, вареньем, джемом.
Подробности всего процесс приготовления этих блинов смотрите в ролике.