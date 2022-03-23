Золотаві млинці на сніданок – крім звичайного борошна, потрібне кукурудзяне

Це дещо особливі млинці. У них – незвична текстура. Вони не будуть щільними, адже в тісто підуть сода та розпушувач водночас.
Далі – звичайні дії для ідеальних млинців: не має бути грудочок, а смажити їх треба на добре прогрітій сковороді.
Рецепт знайшли на сайті Мashed.com.
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Кукурудзяні млинці
Інгредієнти:
- 150 г борошна;
- 100 г кукурудзяного борошна;
- 1 склянка молока;
- 2 яйця;
- 2 ст. л. цукру;
- по 1/2 ч. л. соди, розпушувача;
- 4 ст. л. вершкового масла, розтопленого.
А в Грузії з кукурудзяного борошна печуть коржі мчаді, їхній простий рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- З'єднайте усі інгредієнти. Збивайте, доки тісто не стане однорідним і не зникнуть грудочки.
- Нагрійте сковороду на середньому вогні. Змастіть олією. Смажте по 1,5 хвилини з кожного боку.
- Подавайте з вершковим маслом, варенням, джемом.
Подробиці всього процесу приготування цих млинців дивіться у ролику.