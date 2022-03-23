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Золотаві млинці на сніданок – крім звичайного борошна, потрібне кукурудзяне

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МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 07:06
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Млинці виходять соковитими, злегка солодкуватими. Тому подавати їх можна як з паштетами, так і з варенням та джемом
Кукурудзяні млинці
Кукурудзяні млинці / Фото: www.mashed.com

Це дещо особливі млинці. У них – незвична текстура. Вони не будуть щільними, адже в тісто підуть сода та розпушувач водночас.

Далі – звичайні дії для ідеальних млинців: не має бути грудочок, а смажити їх треба на добре прогрітій сковороді.

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Рецепт знайшли на сайті Мashed.com.

Кукурудзяні млинці

Інгредієнти:

  • 150 г борошна;
  • 100 г кукурудзяного борошна;
  • 1 склянка молока;
  • 2 яйця;
  • 2 ст. л. цукру;
  • по 1/2 ч. л. соди, розпушувача;
  • 4 ст. л. вершкового масла, розтопленого.

А в Грузії з кукурудзяного борошна печуть коржі мчаді, їхній простий рецепт читайте тут.

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Як приготувати:

  1. З'єднайте усі інгредієнти. Збивайте, доки тісто не стане однорідним і не зникнуть грудочки.
  2. Нагрійте сковороду на середньому вогні. Змастіть олією. Смажте по 1,5 хвилини з кожного боку.
  3. Подавайте з вершковим маслом, варенням, джемом.

Подробиці всього процесу приготування цих млинців дивіться у ролику.

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