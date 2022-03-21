Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Без молока та яєць

Вечеря за півгодини

Домашній хліб

Пісні страви

Як зберігати грудне молоко

Продукти тривалого зберігання
СЬОГОДНІ Їжа

Без борошна та дріжджів – рецепт оладок, які замішуються на манці

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 07:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Замість борошна потрібна манка. Після того, як вона з'єднається з яйцями та кефіром, тісто має постояти 25-30 хвилин
Оладки Фото: instagram.com/my_culinary_life/
Оладки Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Пишні оладки дуже легко приготувати і навіть без використання яєць. Чим нас зацікавив цей рецепт, так це відсутністю борошна, яке успішно замінює манка.

Коли вона з'єднається з іншими інгредієнтами, додайте ванільний цукор, а перед смаженням – чайну ложку соди.

Реклама

Рецепт каналу SUPER KELINCHAK.

Оладки на манці

Оладки на манці
Оладки на манці / Фото: SUPER KELINCHAK

Інгредієнти:

Реклама
  • яйце – 2 шт.;
  • цукор – 50 г;
  • сіль – щіпка;
  • кефір – 250 мл;
  • манна крупа – 350 г;
  • ванільний цукор, сода – по 1 ч. л.

З великою кількістю яблук та цукровою пудрою – так готують оладки у Польщі. Рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Яйця збити з цукром, додати сіль. Влити кефір та перемішати.
  2. Частинами ввести манку, перемішати. Додати ванільний цукор.
  3. Накрити плівкою та залишити на 30 хвилин. Додати соду і перемішати. Залишити на 5 хвилин.
  4. Висаджувати на розігріту з олією сковороду за допомогою кондитерського мішка.
  5. Смажити на середньому вогні.

Тут дивіться, як правильно замісити тісто для цих оладок.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Бери з собою
Продукти "тривожної валізки"
Сухофрукти
Сухофрукти
Чайна суміш
Чайна суміш
Консерви
Консерви
В'ялене м'ясо
В'ялене м'ясо
Горіхи
Горіхи
1 /2
Більше продуктів
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як зберігати курку без холодильника
Хакнути
Українські рецепти
Що їли козаки перед битвами
Готувати для ЗСУ!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти