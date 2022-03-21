Без борошна та дріжджів – рецепт оладок, які замішуються на манці

Пишні оладки дуже легко приготувати і навіть без використання яєць. Чим нас зацікавив цей рецепт, так це відсутністю борошна, яке успішно замінює манка.
Коли вона з'єднається з іншими інгредієнтами, додайте ванільний цукор, а перед смаженням – чайну ложку соди.
Рецепт каналу SUPER KELINCHAK.
Далі по темі
Оладки на манці
Інгредієнти:
- яйце – 2 шт.;
- цукор – 50 г;
- сіль – щіпка;
- кефір – 250 мл;
- манна крупа – 350 г;
- ванільний цукор, сода – по 1 ч. л.
З великою кількістю яблук та цукровою пудрою – так готують оладки у Польщі. Рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Яйця збити з цукром, додати сіль. Влити кефір та перемішати.
- Частинами ввести манку, перемішати. Додати ванільний цукор.
- Накрити плівкою та залишити на 30 хвилин. Додати соду і перемішати. Залишити на 5 хвилин.
- Висаджувати на розігріту з олією сковороду за допомогою кондитерського мішка.
- Смажити на середньому вогні.
Тут дивіться, як правильно замісити тісто для цих оладок.