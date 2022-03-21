Без борошна та дріжджів – рецепт оладок, які замішуються на манці

Замість борошна потрібна манка. Після того, як вона з'єднається з яйцями та кефіром, тісто має постояти 25-30 хвилин

Оладки Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Пишні оладки дуже легко приготувати і навіть без використання яєць. Чим нас зацікавив цей рецепт, так це відсутністю борошна, яке успішно замінює манка.

Коли вона з'єднається з іншими інгредієнтами, додайте ванільний цукор, а перед смаженням – чайну ложку соди.

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Рецепт каналу SUPER KELINCHAK.

Оладки на манці

Оладки на манці / Фото: SUPER KELINCHAK

Інгредієнти:

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яйце – 2 шт.;

цукор – 50 г;

сіль – щіпка;

кефір – 250 мл;

манна крупа – 350 г;

ванільний цукор, сода – по 1 ч. л.

З великою кількістю яблук та цукровою пудрою – так готують оладки у Польщі. Рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

Яйця збити з цукром, додати сіль. Влити кефір та перемішати. Частинами ввести манку, перемішати. Додати ванільний цукор. Накрити плівкою та залишити на 30 хвилин. Додати соду і перемішати. Залишити на 5 хвилин. Висаджувати на розігріту з олією сковороду за допомогою кондитерського мішка. Смажити на середньому вогні.

Тут дивіться, як правильно замісити тісто для цих оладок.