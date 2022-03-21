Без муки и дрожжей – рецепт оладий, которые замешиваются на манке

Пышные оладьи очень легко приготовить и даже без использования яиц. Чем нас заинтересовал этот рецепт, так это отсутствием муки, которую успешно заменяет манка.
Когда она соединится с другими ингредиентами, добавьте ванильный сахар, а перед жаркой – чайную ложку соды.
Рецепт канала SUPER KELINCHAK.
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Оладьи на манке
Ингредиенты:
- яйцо – 2 шт.;
- сахар – 50 г;
- соль – щепотка;
- кефир – 250 мл;
- манная крупа – 350 г;
- ванильный сахар, сода – по 1 ч. л.
С большим количеством яблок и сахарной пудрой – так готовят оладьи в Польше. Рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Яйца взбить с сахаром, добавить соль. Влить кефир и перемешать.
- Частями ввести манку, перемешать. Добавить ванильный сахар.
- Накрыть пленкой и оставить на 30 минут. Добавить соду и перемешать. Оставить на 5 минут.
- Высаживать на разогретую с маслом сковороду с помощью кондитерского мешка.
- Жарить на среднем огне.
Здесь смотрите, как правильно замесить тесто для этих оладий.