Без муки и дрожжей – рецепт оладий, которые замешиваются на манке

Вместо муки нужна манка. После того, как она соединится с яйцами и кефиром, тесто должно постоять 25-30 минут

Оладьи Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Пышные оладьи очень легко приготовить и даже без использования яиц. Чем нас заинтересовал этот рецепт, так это отсутствием муки, которую успешно заменяет манка.

Когда она соединится с другими ингредиентами, добавьте ванильный сахар, а перед жаркой – чайную ложку соды.

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Рецепт канала SUPER KELINCHAK.

Оладьи на манке

Оладьи на манке / Фото: SUPER KELINCHAK

Ингредиенты:

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яйцо – 2 шт.;

сахар – 50 г;

соль – щепотка;

кефир – 250 мл;

манная крупа – 350 г;

ванильный сахар, сода – по 1 ч. л.

С большим количеством яблок и сахарной пудрой – так готовят оладьи в Польше. Рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

Яйца взбить с сахаром, добавить соль. Влить кефир и перемешать. Частями ввести манку, перемешать. Добавить ванильный сахар. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут. Добавить соду и перемешать. Оставить на 5 минут. Высаживать на разогретую с маслом сковороду с помощью кондитерского мешка. Жарить на среднем огне.

Здесь смотрите, как правильно замесить тесто для этих оладий.