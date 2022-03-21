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Без муки и дрожжей – рецепт оладий, которые замешиваются на манке

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21 марта, 07:02
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Вместо муки нужна манка. После того, как она соединится с яйцами и кефиром, тесто должно постоять 25-30 минут
Оладьи Фото: instagram.com/my_culinary_life/
Оладьи Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Пышные оладьи очень легко приготовить и даже без использования яиц. Чем нас заинтересовал этот рецепт, так это отсутствием муки, которую успешно заменяет манка.

Когда она соединится с другими ингредиентами, добавьте ванильный сахар, а перед жаркой – чайную ложку соды.

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Рецепт канала SUPER KELINCHAK.

Оладьи на манке

Оладьи на манке
Оладьи на манке / Фото: SUPER KELINCHAK

Ингредиенты:

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  • яйцо – 2 шт.;
  • сахар – 50 г;
  • соль – щепотка;
  • кефир – 250 мл;
  • манная крупа – 350 г;
  • ванильный сахар, сода – по 1 ч. л.

С большим количеством яблок и сахарной пудрой – так готовят оладьи в Польше. Рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с сахаром, добавить соль. Влить кефир и перемешать.
  2. Частями ввести манку, перемешать. Добавить ванильный сахар.
  3. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут. Добавить соду и перемешать. Оставить на 5 минут.
  4. Высаживать на разогретую с маслом сковороду с помощью кондитерского мешка.
  5. Жарить на среднем огне.

Здесь смотрите, как правильно замесить тесто для этих оладий.

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