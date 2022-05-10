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Чим замінити папір для випічки, якщо його раптом не знайшлося вдома

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 травня, 13:21
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Він захищає від підгоряння, після нього практично не потрібно мити деко. З цього списку у вас напевно знайдеться мінімум одна річ, яку можна використовувати замість пергаменту
Чим замінити папір для випічки
Чим замінити папір для випічки

Домашня випічка була, є і буде. І неважливо, яка вона – звичайнісіньке пісочне печиво чи складніші дріжджові пироги. Ні те, ні інше не можна якісно спекти без пергаментного паперу.

Він дозволяє вашій випічці рівномірно приготуватися та не пригоріти, якщо з пирогів раптом витече сік.

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Отже, чим можна замінити папір для випічки, коли вдома його немає.

Що використовувати замість пергаментного паперу для випічки

Папір для випічки можна замінити промасленим офісним аркушем
Папір для випічки можна замінити промасленим офісним аркушем

Креслярська калька, промазана з вдох боків олією чи маслом.

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Звичайний чистий офісний папір, його теж треба промаслити.

Харчовий папір, пакети, в які упаковують продукти в магазині.

Жир, манка або сухарі. Це на той випадок, якщо вдома не було всього, що зазначено вище. Чисте деко потрібно змастити олією або жиром і рясно присипати панірувальними сухарями.

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Така заміна пекарського паперу більше підходить для домашнього хліба та несолодкої випічки. Це не дасть вашим виробам пригоріти.

Звичайний силіконовий килимок. Не бійтеся, що він розплавиться за високих температур і вступить у контакт з продуктами.

Харчова фольга. Її також можна використовувати замість пергаменту, але тут є нюанси. Для виробів з тіста фольгу змастіть олією.

Щоб тісто не прилипло, фольгу кладуть матовим боком на деко, а блискучим – нагору. Це важливо, адже матовий бік може окислитися через контакт з продуктами та змінити смак.

Тут дізнаєтесь, як перевірити розпушувач і чим його можна замінити.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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