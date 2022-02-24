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Рецепт печива із шоколадною крихтою – воно хрумтить і жується одночасно

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 лютого, 08:15
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Це печиво цікаво замішується: частину масла треба розтопити, потім вмішати решту. Крім яйця, для тісто потрібні жовтки. Шоколад радять брати темний
Хрумке печиво з шоколадною крихтою
Хрумке печиво з шоколадною крихтою / Фото: www.bonappetit.com

Коли печиво хрумтить і жується одночасно – це подвійне задоволення. Таким є австралійське печиво АНЗАК, для нього потрібні вівсянка та мед.

Печиво із шоколадною крихтою – одне з найвідоміших та найулюбленіших у багатьох країнах. Придумане воно з необережності: шоколад випадково потрапив у тісто.

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Необережною була американка Рут Вейкфільд. Саме вона вигадала рецепт і сколотила на ньому величезний капітал.

Рецепт із сайту Вonappetit.com.

Печиво із шоколадною крихтою

Печиво із шоколадною крихтою
Печиво із шоколадною крихтою / Фото: www.bonappetit.com

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Інгредієнти:

  • 200 г борошна;
  • 1 ч. л. солі;
  • 4 г соди;
  • 170 г вершкового масла;
  • 200 г коричневого цукру;
  • 50 г цукру;
  • 1 велике яйце;
  • 2 яєчні жовтки;
  • ванільний цукор;
  • 170 г чорного шоколаду.

Тут знайдете рецепт печива для Овнів – це пісочні овечки.

Як приготувати:

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  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. Розігріти 115 г вершкового масла в сотейнику на середньому вогні, близько 4 хвилин. Дайте охолонути. Решту маслу наріжте і додайте до топленого.
  3. Щойно масло розтане, додайте весь цукор і збивайте, доки цукор не розчиниться і залишиться грудочок.
  4. Додайте яйце, яєчні жовтки, ванільний цукор і збивайте, доки цукор не розчиниться і суміш не стане однорідною, близько 30 секунд.
  5. Вмішайте сухі інгредієнти в масляну суміш, потім додайте нарізаний шоколад і дайте постояти 5-10 хвилин.
  6. Розкладіть заготівлі на відстані на застелене пергаментом деко. Випікайте до твердості країв печива, 8-10 хвилин. Дайте охолонути на деку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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