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Що треба приготувати на Трійцю – список страв

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 червня, 09:20
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Зелень має бути обов'язково та в будь-якому вигляді. Чи то найпростіші овочеві салати або заливні пироги. Обов'язково мають бути яйця як символ сонця
Меню на Трійцю-2022
Меню на Трійцю-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні,

Трійця цього року 12 червня, це одне з найдавніших свят, яке неймовірним чином поєднує в собі язичництво та православ'я.

Щодо столу на Трійцю, то без зелені не обійтися, вона найважливіший елемент цього дня. У деяких регіонах навіть яйця фарбували в зелений колір.

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Кріп, петрушку, зелену цибулю та інше – це все можна не тільки використовувати в їжі, а й красиво викласти на тарілці та поставити в центр столу.

Що приготувати на Трійцю

Естонський рулет "Довгий хлопчик"
Естонський рулет "Довгий хлопчик"

Пофарбуйте яйця у приємний зелений колір. Для цього потрібний шпинат, можна заморожений. Залийте його водою, проваріть 30 хвилин, потім остудіть і помістіть у відвар варені яйця. Вони стануть симпатичним доповненням святкового столу.

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Приготуйте млинці або пиріжки з яєчною начинкою. До варених яєць обов'язково додайте зелену цибулю, кріп.

До речі, яйця можна використовувати у м'ясних стравах. Наприклад, приготувати естонський рулет "Довгий хлопчик". Варені яйця поміщаються всередину рулету, і це маж дуже красивий вигляд.

Активно використовується щавель. З ним можна приготувати вареники. Щавель для цього попередньо обсмажується на вершковому маслі або олії з невеликою кількістю цукру.

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Куряче філе зі шпинатом. Порівняно недорога, але дуже смачна та легка страва. Пасерований шпинат треба з'єднати із кисломолочним сиром, начинити філе та запекти.

І, звісно, салати. Приготуйте найпростіші овочеві, бажано не готувати їх із майонезом, а використовувати олію або інші легкі заправки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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