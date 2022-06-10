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Что нужно приготовить на Троицу – список блюд

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 июня, 09:20
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Зелень должна быть обязательно и в любом виде. Будь то самые простые овощные салаты или заливные пироги. Обязательно должны быть яйца как символ солнца
Меню на Троицу-2022
Меню на Троицу-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/matrenakolinichenko/

Троица в этом году 12 июня, это один из древнейших праздников, который невероятным образом объединяет в себе язычничество и православие.

Что касается стола на Троицу, то без зелени не обойтись, она важнейший элемент этого дня. В некоторых регионах даже яйца красили в зеленый цвет.

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Укроп, петрушку, зеленый лук и другое – это все можно не только использовать в еде, а и красиво выложить на тарелке и поставить в центр стола.

Что приготовить на Троицу

Эстонский рулет "Длинный мальчик"
Эстонский рулет "Длинный мальчик" / Фото: nami-nami.ee

Покрасьте яйца в приятный зеленый цвет. Для этого нужен шпинат, можно замороженный. Залейте его водой, проварите 30 минут, а затем остудите и поместите в него вареные яйца. Они станут симпатичным дополнением праздничного стола.

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Приготовьте блины или пирожки с яичной начинкой. К вареным яйцам обязательно добавьте зеленый лук, укроп.

Кстати, яйца можно использовать и в мясных блюдах. Например, приготовить эстонский рулет "Длинный мальчик". Вареные яйца помещаются внутрь рулета, и все это выглядит очень красиво.

Активно используется щавель. С ним можно приготовить вареники. Щавель для этого предварительно обжаривается на сливочном масле или растительном с небольшим количеством сахара.

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Куриное филе со шпинатом. Сравнительно недорогое, но очень вкусное и легкое блюдо. Пассерованный шпинат нужно соединить с творогом, начинить филе и запечь.

И, конечно, салаты. Нужно приготовить самые простые овощные, желательно не готовить их с майонезом, а использовать растительное масло или другие легкие заправки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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