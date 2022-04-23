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Як пофарбувати яйця буряком – простий спосіб

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 квітня, 12:17
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На 10 яєць потрібно два сирі буряки. Що дрібніше ви натретете овочі, то більше вони дадуть соку
Як пофарбувати яйця буряком
Як пофарбувати яйця буряком / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/yanina55

Продовжуємо знайомитися зі способами пофарбувати яйця на Великдень за допомогою натуральних барвників. Як це зробити з каркаде, ми писали.

Тепер – відтінки приємного бузкового кольору, які забезпечить тертий буряк. Весь процес фарбування відбувається впродовж однієї години.

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Цей спосіб фарбування знайшли на каналі Кулінарус.

Як просто та легко пофарбувати яйця буряком

Буряк для фарбування яєць натирайте дрібно
Буряк для фарбування яєць натирайте дрібно / Фото: instagram.com/yanina55

Візьміть 10 білих яєць і акуратно помийте їх із содою та щіточкою.

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У глибокій ємності натріть два великі буряки, терку для цього випадку краще брати дрібну. Так буде більше соку.

Потім у тертий буряк потрібно додати дві чайні ложки оцту та перемішати.

Варені яйця, які вже охололи в холодній воді, насухо витріть серветкою і зануріть у бурякову масу.

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Тепер яйця потрібно залишити на годину-півтори. Коли яйця забарвляться, обітріть серветкою і за допомогою ватного диска намажте олією. Це надасть їм блиску.

Тут знайдете п'ять способів, як прикрасити вже фарбовані яйця на Великдень.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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