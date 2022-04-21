Великодні яйця космічного кольору – цього допоможе досягти каркаде

Яку б різноманітність барвників для великодніх яєць нам не пропонували в магазині, натуральні залишаються у тренді.
Це не тільки лушпиння цибулі, а й куркума для яскравого жовтого кольору. А от усі відтінки фіолетового та бордового можна отримати за допомогою каркаде.
Перед тим, як варити яйця, обов'язково помийте їх із содою.
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Фарбуємо яйця каркаде
На 10-12 яєць потрібно 200 грамів каркаде. Залийте його окропом, прокип'ятіть кілька хвилин і залиште настоюватися під кришкою приблизно на 10 хвилин.
Тепер потрібно опустити яйця в чай, щоб вони були повністю занурені. Насиченість кольору та відтінки залежатимуть від часу перебування яєць у каркаде.
Мінімальний період – 5-7 хвилин. Так отримємо приємний та ніжний фіолетовий колір.
Для яскравішого кольору необхідно потримати яйця у відварі близько 30 хвилин.
Потім витріть серветкою насухо й намажте олією за допомогою ватного диска. Це подарує яйцям блиск.
І нарешті, найінтенсивніший фіолетово-бордовий колір можна отримати, якщо яйця пробудуть у каркаде всю ніч.
Тут дивіться детальніше процес фарбування яєць за допомогою каркаде.
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