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Як перевірити якість чаю, в пакетиках та листового, в домашніх умовах

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 червня, 11:11
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Залийте пакетик чаю окропом, якщо вода одразу забарвлюється – це може свідчити про погану якість. Пакетик хорошого чаю треба поворушити у воді, тільки тоді починається заварювання
Як перевірити якість чаю
Як перевірити якість чаю / Фото: Pexels

Кожен другий з нас знає, як треба заварюваити смачний чай, але далеко не всі можуть визначити, якої якості чай ми принесли додому.

Тут усе-таки потрібні рекомендації спеціялістів. Їх ми знайшли у teahouse.ua.

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Спочатку ознайомимося з ними, а нижче є способи, як перевірити якість чаю в домашніх умовах.

Візуальна перевірка чаю

У хорошого чаю не має бути запахів плісняви та пилу
У хорошого чаю не має бути запахів плісняви та пилу

Має починатися з визначення його кольору. Тобто він має бути рівномірним та відповідати сорту чаю. Зелений: від яскравого до темно-зеленого. Чорний: від темно-коричневого до чорного.

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Розмір листя з однієї пачки має бути приблизно однаковим. Жодних черешків, листя іншого кольору та розміру в пачці хорошого чаю не буває.

Понюхайте чай. Запаху цвілі, вогкості, пилу у якісного чаю не може бути.

Поведінка чаю після заварювання, а саме:

Хороший чай не лишає нальоту на стінках чашки
Хороший чай не лишає нальоту на стінках чашки / Фото: Pexels

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Після того, як заварився хороший чорний чай, на поверхні з'явиться піна. Виняток – крупнолистові чаї, на них піна не утворюється.

Колір настою також має відповідати сорту чаю, аромат бути легким, але стійким. Звичайно, це не стосується ароматизованого продукту.

Чотири способи, які допоможуть перевірити якість вершкового масла, читайте тут.

Перевіряємо якість чаю в пакетиках

Якщо чай з пакетиків інтенсивно забарвлює навіть холодну воду, він не якісний
Якщо чай з пакетиків інтенсивно забарвлює навіть холодну воду, він не якісний

Присутність барвників у напої можна перевірити за допомогою холодної води. Пакетик потрібно опустити в склянку з холодною водою і залишити на годину-дві.

Якщо вода дуже помітно забарвилася, у чаї є барвник.

Звичайно, він не завдасть шкоди здоров'ю, але на зубах це може позначитися. Якщо ж вода забарвилася трохи, то чай можна пити.

Ще один спосіб перевірки – це заварити пакетик чаю в білому посуді. Залийте пакетик окропом і заварюйте, згідно з інструкцією.

Потім чай потрібно перелити та перевірити стінки посуду. Якщо побачите наліт сірого або коричневого кольору – чай тест не пройшов. Після якісного чаю нальоту на чашці не буває.

У цьому матеріялі дізнаєтесь, як перевірити якість меду візуально та на смак.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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