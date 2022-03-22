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Як зробити вершкове масло – з одного літра сметани вийде 500 грамів продукту

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МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 11:10
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Що жирніше буде сметана, то більше буде масла. Сметану потрібно збивати міксером до утворення масляної рідини, її можна використовувати у випічці
Домашнє вершкове масло
Домашнє вершкове масло / Фото: Pixabay

У нинішніх умовах робити своїми руками домашню сметану або вершкове масло – це вихід для багатьох сьогодні.

Ідеально, якщо масло буде на основі жирних вершків, але це дорожче. Підійде жирна сметана, її потрібний один літр.

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Після того, як вона кілька хвилин збиватиметься міксером, утвориться пахта.

Пахту перелийте в окрему ємність. Потім її активно використовуйте у будь-якій випічці – від млинців до пирогів.

Авторка цього масла Мармеладна Лисиця запевняє, що продукт може легко зберігатися в морозилці місяць-півтора.

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Домашнє вершкове масло

Домашнє вершкове масло
Домашнє вершкове масло / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

  • 1 л холодної жирної сметани.

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Як приготувати:

  1. Збивати міксером на середній швидкості кілька хвилин, доки сметана не перетвориться на масляну крихту і почне відокремлюватися масляна рідина (пахта).
  2. Продовжувати збивати, доки не утворюється багато масляної рідини. Пахту перелити через сито в ємність, її можна використовувати для випікання млинців, оладок тощо.
  3. Промити масло від пахти під холодною водою до прозорості води. Віджати масло руками, щоби позбутися зайвої рідини.
  4. Загорнути масло в плівку і відправити в морозилку.

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