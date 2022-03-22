Як зробити вершкове масло – з одного літра сметани вийде 500 грамів продукту

У нинішніх умовах робити своїми руками домашню сметану або вершкове масло – це вихід для багатьох сьогодні.
Ідеально, якщо масло буде на основі жирних вершків, але це дорожче. Підійде жирна сметана, її потрібний один літр.
Після того, як вона кілька хвилин збиватиметься міксером, утвориться пахта.
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Пахту перелийте в окрему ємність. Потім її активно використовуйте у будь-якій випічці – від млинців до пирогів.
Авторка цього масла Мармеладна Лисиця запевняє, що продукт може легко зберігатися в морозилці місяць-півтора.
Домашнє вершкове масло
Інгредієнти:
- 1 л холодної жирної сметани.
Рецепт домашньої локшини, яка поповнить запаси макаронних виробів, читайте тут.
Як приготувати:
- Збивати міксером на середній швидкості кілька хвилин, доки сметана не перетвориться на масляну крихту і почне відокремлюватися масляна рідина (пахта).
- Продовжувати збивати, доки не утворюється багато масляної рідини. Пахту перелити через сито в ємність, її можна використовувати для випікання млинців, оладок тощо.
- Промити масло від пахти під холодною водою до прозорості води. Віджати масло руками, щоби позбутися зайвої рідини.
- Загорнути масло в плівку і відправити в морозилку.