Як влаштувати ситну та смачну вечерю – приготувати гречку під шубою

Є припущення, що багато хто не здогадувався, що розсипчасту гречку, наприклад, з овочами, можна приготувати не лише на плиті, а й запекти, причому під шубою із сиру.
Під гречкою буде куряче м'ясо, можна взяти крильця. Зверху гречки, за бажанням, натріть трохи твердого сиру і готуйте ще п'ять-сім хвилин.
Рецепт з каналу української фудблогерки Ольга Матвій.
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Гречка під шубою
Інгредієнти:
- цибуля, морква – по 2 шт.;
- гречка – 350 г;
- сир – 200 г;
- курячі стегна – 2 шт.;
- сіль, перець, паприка – за смаком;
- вода – 600 мл.
І ще один варіянт для обіду чи вечері – гречаників – знайдете тут.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати крупно, обсмажити до прозорості. Додати терту моркву. Готувати 10-15 хвилин, помішуючи. Вимкнути вогонь та посолити.
- Гречку промити. Прибрати зі стегон кістки та нарізати невеликим кубиком.
- Форму для запікання викласти засмажку, розподілити по дну.
- Окремо посолити, поперчити та додати паприку до м'яса, перемішати. Викласти на моркву із цибулею.
- Зверху розподілити гречку. Залити гарячою чи теплою водою. Воду потрібно трохи підсолити.
- Розігріти духовку до 180 градусів. Накрити фольгою та запікати 30-40 хвилин. За 5 хвилин до готовності викласти тертий сир і готувати без фольги.
Детальніше весь процес приготування дивіться у відео.