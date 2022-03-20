Як влаштувати ситну та смачну вечерю – приготувати гречку під шубою

Ця вечеря запікається в духовці, вона шарувата. Внизу пасеровані цибуля й морква, потім куряче м'ясо (будь-яке), гречка і нарешті – тертий твердий сир

Гречка під шубою / Фото: Ольга Матвей

Є припущення, що багато хто не здогадувався, що розсипчасту гречку, наприклад, з овочами, можна приготувати не лише на плиті, а й запекти, причому під шубою із сиру.

Під гречкою буде куряче м'ясо, можна взяти крильця. Зверху гречки, за бажанням, натріть трохи твердого сиру і готуйте ще п'ять-сім хвилин.

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Рецепт з каналу української фудблогерки Ольга Матвій.

Гречка під шубою

Інгредієнти:

цибуля, морква – по 2 шт.;

гречка – 350 г;

сир – 200 г;

курячі стегна – 2 шт.;

сіль, перець, паприка – за смаком;

вода – 600 мл.

І ще один варіянт для обіду чи вечері – гречаників – знайдете тут.

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Як приготувати:

Цибулю нарізати крупно, обсмажити до прозорості. Додати терту моркву. Готувати 10-15 хвилин, помішуючи. Вимкнути вогонь та посолити. Гречку промити. Прибрати зі стегон кістки та нарізати невеликим кубиком. Форму для запікання викласти засмажку, розподілити по дну. Окремо посолити, поперчити та додати паприку до м'яса, перемішати. Викласти на моркву із цибулею. Зверху розподілити гречку. Залити гарячою чи теплою водою. Воду потрібно трохи підсолити. Розігріти духовку до 180 градусів. Накрити фольгою та запікати 30-40 хвилин. За 5 хвилин до готовності викласти тертий сир і готувати без фольги.

Детальніше весь процес приготування дивіться у відео.