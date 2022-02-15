Ситніше і смачніше за кашу – збийте гречку з яйцями і обсмажте в панірувальних сухарях

Це той випадок, коли хочеться перетворити улюблену гречану кашу на щось смачне, ситне. До речі, в Італії гречку теж їдять, готують з грибами та називають гречото.
У нашому випадку гречка відвариться, з'єднається з яйцями та пасерованими овочами та обсмажиться, як котлети.
Авторка рецепта Panna Lesia пропонує подавати гречаники зі сметанно-часниковим соусом.
Далі по темі
Гречаники із соусом
Інгредієнти:
- гречка – 1 склянка;
- вода – 500 мл;
- яйця – 2 шт.;
- цибуля, морква – по 1 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- часник – 1 зуб.;
- сіль, перець – за смаком;
- панірувальні сухарі.
Для соусу:
- сметана – 5 ст. л.;
- часник – 1 зуб.;
- кріп, сіль.
Гречку можна використовувати в омлетах і навіть додавати до гречаної каші яблука. Як це зробити – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Крупу добре промити. Залити двома склянками води. Відварити до готовності.
- Моркву натерти на тертці. Цибулю нарізати дрібно.
- На розігрітій олії обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву, обсмажувати до м'якості. Додати мелений перець. Перемішати. Забрати з вогню.
- Гречці дати трохи охолонути, додати до каші два яйця. Перебити блендером. Вийде консистенція фаршу.
- До каші додати цибулю та моркву. Потім – часник, пропущений через прес. Добре перемішати.
- З фаршу змоченими у воді руками сформувати котлети. Обваляти в панірувальних сухарях.
- Обсмажити на олії по 5-6 хвилин з кожного боку.
- Для соусу сметану з'єднати з подрібненим часником, додати сіль та кріп. Перемішати. Подавати гречаники із соусом.
Тут побачите весь процес приготування цієї страви.