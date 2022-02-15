Ситніше і смачніше за кашу – збийте гречку з яйцями і обсмажте в панірувальних сухарях

Так, будуть гречаники, які радять подавати зі сметанно-часниковим соусом. Важливо доводити їх до готовності під кришкою, так страва вийде максимально соковитою

Пісні гречані котлети / Фото: Depositphotos

Це той випадок, коли хочеться перетворити улюблену гречану кашу на щось смачне, ситне. До речі, в Італії гречку теж їдять, готують з грибами та називають гречото.

У нашому випадку гречка відвариться, з'єднається з яйцями та пасерованими овочами та обсмажиться, як котлети.

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Авторка рецепта Panna Lesia пропонує подавати гречаники зі сметанно-часниковим соусом.

Гречаники із соусом

Гречаники з соусом / Фото: instagram.com/smaczny_warszawa_pl/

Інгредієнти:

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гречка – 1 склянка;

вода – 500 мл;

яйця – 2 шт.;

цибуля, морква – по 1 шт.;

олія – 2 ст. л.;

часник – 1 зуб.;

сіль, перець – за смаком;

панірувальні сухарі.

Для соусу:

сметана – 5 ст. л.;

часник – 1 зуб.;

кріп, сіль.

Гречку можна використовувати в омлетах і навіть додавати до гречаної каші яблука. Як це зробити – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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Крупу добре промити. Залити двома склянками води. Відварити до готовності. Моркву натерти на тертці. Цибулю нарізати дрібно. На розігрітій олії обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву, обсмажувати до м'якості. Додати мелений перець. Перемішати. Забрати з вогню. Гречці дати трохи охолонути, додати до каші два яйця. Перебити блендером. Вийде консистенція фаршу. До каші додати цибулю та моркву. Потім – часник, пропущений через прес. Добре перемішати. З фаршу змоченими у воді руками сформувати котлети. Обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити на олії по 5-6 хвилин з кожного боку. Для соусу сметану з'єднати з подрібненим часником, додати сіль та кріп. Перемішати. Подавати гречаники із соусом.

Тут побачите весь процес приготування цієї страви.