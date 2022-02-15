Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Ситніше і смачніше за кашу – збийте гречку з яйцями і обсмажте в панірувальних сухарях

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 лютого, 08:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Так, будуть гречаники, які радять подавати зі сметанно-часниковим соусом. Важливо доводити їх до готовності під кришкою, так страва вийде максимально соковитою
Пісні гречані котлети
Пісні гречані котлети / Фото: Depositphotos

Це той випадок, коли хочеться перетворити улюблену гречану кашу на щось смачне, ситне. До речі, в Італії гречку теж їдять, готують з грибами та називають гречото.

У нашому випадку гречка відвариться, з'єднається з яйцями та пасерованими овочами та обсмажиться, як котлети.

Реклама

Авторка рецепта Panna Lesia пропонує подавати гречаники зі сметанно-часниковим соусом.

Гречаники із соусом

Гречаники з соусом
Гречаники з соусом / Фото: instagram.com/smaczny_warszawa_pl/

Інгредієнти:

Реклама
  • гречка – 1 склянка;
  • вода – 500 мл;
  • яйця – 2 шт.;
  • цибуля, морква – по 1 шт.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • часник – 1 зуб.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • панірувальні сухарі.

Для соусу:

  • сметана – 5 ст. л.;
  • часник – 1 зуб.;
  • кріп, сіль.

Гречку можна використовувати в омлетах і навіть додавати до гречаної каші яблука. Як це зробити – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Крупу добре промити. Залити двома склянками води. Відварити до готовності.
  2. Моркву натерти на тертці. Цибулю нарізати дрібно.
  3. На розігрітій олії обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву, обсмажувати до м'якості. Додати мелений перець. Перемішати. Забрати з вогню.
  4. Гречці дати трохи охолонути, додати до каші два яйця. Перебити блендером. Вийде консистенція фаршу.
  5. До каші додати цибулю та моркву. Потім – часник, пропущений через прес. Добре перемішати.
  6. З фаршу змоченими у воді руками сформувати котлети. Обваляти в панірувальних сухарях.
  7. Обсмажити на олії по 5-6 хвилин з кожного боку.
  8. Для соусу сметану з'єднати з подрібненим часником, додати сіль та кріп. Перемішати. Подавати гречаники із соусом.

Тут побачите весь процес приготування цієї страви.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти