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Картопляні коржики з сиром та яйцем – рецепт сніданку за 10 хвилин

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МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 07:02
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Коржики двошарові. Внизу – терта картопля, зверху – яєчно-сирна суміш. Перед подачею прикрасьте коржик зеленню
Картопляні коржики
Картопляні коржики / Фото: Depositphotos

Це справді дуже швидкий сніданок. Поки картопля обсмажуватиметься, ви підготуєте яєчно-сирну заливку. Якщо до тіста додати багато зелені, то вийдуть вітамінні коржики.

Коли натрете картоплю, можна злити зайву рідину. Авторка рецепта Калніна Наталія цього не робила і радить додати до основи улюблені приправи та сушені трави.

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Картопляні коржики з сиром та яйцем

Картопляні коржики з сиром та яйцем
Картопляні коржики з сиром та яйцем / Фото: Калнина Наталья

Інгредієнти:

  • картопля – 3-4 шт.;
  • яйця – 4 шт.;
  • сир – 100 г;
  • сіль, перець, спеції.

Тут дізнаєтеся, як приготувати величезні дріжджові коржики, які можуть стати альтернативою хлібу.

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Як приготувати:

  1. Сиру картоплю натерти, якщо багато соку віджати. Сир натерти.
  2. Яйця збити із сіллю та перцем, додати сир, перемішати.
  3. На розігріту з олією сковороду викласти картоплю та розрівняти. Накрити кришкою, смажити до золотавого кольору. За допомогою тарілки перевернути на інший бік.
  4. Зверху вилити яйця та смажити до готовності яєць. Перед подачею прикрасити зеленню.

Весь процес приготування сніданку – у відео.

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