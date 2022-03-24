Картопляні коржики з сиром та яйцем – рецепт сніданку за 10 хвилин

Це справді дуже швидкий сніданок. Поки картопля обсмажуватиметься, ви підготуєте яєчно-сирну заливку. Якщо до тіста додати багато зелені, то вийдуть вітамінні коржики.
Коли натрете картоплю, можна злити зайву рідину. Авторка рецепта Калніна Наталія цього не робила і радить додати до основи улюблені приправи та сушені трави.
Картопляні коржики з сиром та яйцем
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Інгредієнти:
- картопля – 3-4 шт.;
- яйця – 4 шт.;
- сир – 100 г;
- сіль, перець, спеції.
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Як приготувати:
- Сиру картоплю натерти, якщо багато соку віджати. Сир натерти.
- Яйця збити із сіллю та перцем, додати сир, перемішати.
- На розігріту з олією сковороду викласти картоплю та розрівняти. Накрити кришкою, смажити до золотавого кольору. За допомогою тарілки перевернути на інший бік.
- Зверху вилити яйця та смажити до готовності яєць. Перед подачею прикрасити зеленню.
Весь процес приготування сніданку – у відео.