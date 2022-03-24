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Картофельные лепешки с сыром и яйцом – рецепт завтрака за 10 минут

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24 марта, 07:02
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Лепешки двухслойные. Внизу – тертый картофель, сверху – яично-сырная смесь. Перед подачей украсьте лепешку зеленью
Картофельные лепешки
Картофельные лепешки / Фото: Depositphotos

Это действительно очень быстрый завтрак. Пока картофель будет обжариваться, вы подготовите яично-сырную заливку. Если к тесту добавить много зелени, то получатся витаминные лепешки.

Когда натрете картофель, можно слить лишнюю жидкость. Автор рецепта Калнина Наталья этого не делала и советует добавить к основе любимые приправы и сушеные травы.

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Картофельные лепешки с сыром и яйцом

Картофельные лепешки с сыром и яйцом
Картофельные лепешки с сыром и яйцом / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

  • картофель – 3-4 шт.;
  • яйца – 4 шт.;
  • сыр – 100 г;
  • соль, перец, специи.

Здесь узнаете, как приготовить огромные дрожжевые лепешки, которые могут стать альтернативой хлебу.

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Как приготовить:

  1. Сырой картофель натереть, если много сока, отжать. Сыр натереть.
  2. Яйца взбить с солью и перцем, добавить сыр, перемешать.
  3. На разогретую с маслом сковороду выложить картофель и разровнять. Накрыть крышкой, жарить до золотистого цвета. С помощью тарелки перевернуть на другую сторону.
  4. Сверху вылить яйца и жарить до готовности яиц. Перед подачей украсить зеленью.

Весь процесс приготовления завтрака в видео.

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