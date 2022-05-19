Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Як у дитинстві

Польська кухня

Десерт Королеви

Млинці з картоплі

Чай із бузку

Маринуємо редиску
СЬОГОДНІ Їжа

Миттєві пиріжки без борошна та замісу – для начинки візьміть варені яйця

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 09:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хоча начинка може бути абсолютно будь-якою, але готовою. До варених яєць у цьому рецепті додаються зелена цибуля й трохи вершкового масла
Пиріжки з яєчною начинкою, рецепт без борошна
Пиріжки з яєчною начинкою, рецепт без борошна

Вони замішуються на манці та молоці. До речі, наш улюблений манник теж можна приготувати без борошна та яєць.

Для цих пиріжків яйця потрібні. Вони відваряться, наріжуться або натруться та з'єднаються із зеленню – це начинка. Начинка може бути різною, але якщо це фарш, то його попередньо обсмажте.

Реклама

Коли основа буде готова, її потрібно трохи остудити. Альона Митрофанова радить допомогти тісту це зробити, помішуючи масу вінчиком. Так можна уникнути появи на манці скоринки.

Пиріжки без борошна з яєчною начинкою

Пиріжки без борошна з яєчною начинкою
Пиріжки без борошна з яєчною начинкою

Інгредієнти:

Реклама
  • 120 г манки;
  • 500 мл молока;
  • 1 ч. л. цукру;
  • дрібка солі;
  • 3 варені яйця;
  • пучок зеленої цибулі;
  • 2 ст. л. розтопленого вершкового масла;
  • сіль, манка та борошно – для обвалки.

Як приготувати:

  1. У манку залити молоко, додати сіль та цукор. Поставити на середній вогонь та готувати, помішуючи вінчиком, до густого стану. Коли каша остигатиме, потрібно періодично помішувати, щоб не утворилася скоринка.
  2. Яйця нарізати або натерти, з'єднати з розтопленим вершковим маслом. Посолити та перемішати.
  3. Сформувати пиріжки та обваляти в манці.
  4. Смажити на розігрітій олії до золотавого кольору. Викласти на паперовий рушник.

Докладніше, як формувати пиріжки без борошно, дивіться у відео.

Реклама

Обов'язково спробуйте на вечерю просте куряче суфле, борошно для нього теж не знадобиться.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Не кожен знає
Страви з кульбаб
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити м'ясо у раціоні?
Дізнатися
Секрети свіжості
Як зберігати гриби?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити воду?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Добірка страв
Що приготувати із сосисок
Рецепти

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти