Миттєві пиріжки без борошна та замісу – для начинки візьміть варені яйця

Хоча начинка може бути абсолютно будь-якою, але готовою. До варених яєць у цьому рецепті додаються зелена цибуля й трохи вершкового масла

Пиріжки з яєчною начинкою, рецепт без борошна

Вони замішуються на манці та молоці. До речі, наш улюблений манник теж можна приготувати без борошна та яєць.

Для цих пиріжків яйця потрібні. Вони відваряться, наріжуться або натруться та з'єднаються із зеленню – це начинка. Начинка може бути різною, але якщо це фарш, то його попередньо обсмажте.

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Коли основа буде готова, її потрібно трохи остудити. Альона Митрофанова радить допомогти тісту це зробити, помішуючи масу вінчиком. Так можна уникнути появи на манці скоринки.

Пиріжки без борошна з яєчною начинкою

Пиріжки без борошна з яєчною начинкою

Інгредієнти:

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120 г манки;

500 мл молока;

1 ч. л. цукру;

дрібка солі;

3 варені яйця;

пучок зеленої цибулі;

2 ст. л. розтопленого вершкового масла;

сіль, манка та борошно – для обвалки.

Як приготувати:

У манку залити молоко, додати сіль та цукор. Поставити на середній вогонь та готувати, помішуючи вінчиком, до густого стану. Коли каша остигатиме, потрібно періодично помішувати, щоб не утворилася скоринка. Яйця нарізати або натерти, з'єднати з розтопленим вершковим маслом. Посолити та перемішати. Сформувати пиріжки та обваляти в манці. Смажити на розігрітій олії до золотавого кольору. Викласти на паперовий рушник.

Докладніше, як формувати пиріжки без борошно, дивіться у відео.

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Обов'язково спробуйте на вечерю просте куряче суфле, борошно для нього теж не знадобиться.