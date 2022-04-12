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Миттєвий рецепт паштету з печінки тріски до ранкових тостів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 квітня, 07:03
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За рахунок того, що для паштету потрібні варені яйця, можна вважати, кілька таких тостів добре наситять. Обов'язково потрібна свіжа зелень
Паштет з печінки тріски
Паштет з печінки тріски / Фото: Depositphotos

Тости на сніданок можуть бути абсолютно різними, все залежить від особистих уподобань. Їх можна зробити десертними, практично схожими на тирамісу, а можна справді ситними.

Про користь печінки тріски для організму всім відомо, вона потрібна у раціоні. Її солонуватість скоротять яйця, на одну стандартну бляшнку консервів двох-трьох штук буде достатньо.

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Кріп, петрушка та зелена цибуля зроблять паштет красивішим і смачнішим.

Рецепт взяли у фудблогерки best_chef_sveta.

Паштет з печінки тріски до сніданку

Паштет з печінки тріски до сніданку
Паштет з печінки тріски до сніданку / Фото: instagram.com/best_chef_sveta

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Інгредієнти:

  • печінка тріски;
  • 2 яйця;
  • перець, зелень.

Цілих сім різних рецептів з тріскою зібрані тут.

Як приготувати:

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  1. Варені яйця натерти друбно. З печінки тріски злити олію.
  2. Змішати яйця з печінкою тріски. Розім'яти виделкою до однорідності.
  3. Додати перець та зелень. Подавати з тостами.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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