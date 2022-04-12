Миттєвий рецепт паштету з печінки тріски до ранкових тостів

Тости на сніданок можуть бути абсолютно різними, все залежить від особистих уподобань. Їх можна зробити десертними, практично схожими на тирамісу, а можна справді ситними.
Про користь печінки тріски для організму всім відомо, вона потрібна у раціоні. Її солонуватість скоротять яйця, на одну стандартну бляшнку консервів двох-трьох штук буде достатньо.
Кріп, петрушка та зелена цибуля зроблять паштет красивішим і смачнішим.
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Рецепт взяли у фудблогерки best_chef_sveta.
Паштет з печінки тріски до сніданку
Інгредієнти:
- печінка тріски;
- 2 яйця;
- перець, зелень.
Цілих сім різних рецептів з тріскою зібрані тут.
Як приготувати:
- Варені яйця натерти друбно. З печінки тріски злити олію.
- Змішати яйця з печінкою тріски. Розім'яти виделкою до однорідності.
- Додати перець та зелень. Подавати з тостами.