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Миттєвий сніданок – у хід підуть хліб, кукурудза, горошок та відварене м'ясо

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22 березня, 07:01
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М'ясо можна замінити вареною ковбасою, сосисками або шинкою. Зручніше, якщо хліб буде тостовим, білим або зі злаками – непринципово
Гарячі бутерброди
Гарячі бутерброди / Фото: Qiong Cooking

Сніданок навіть зі звичайнісіньких продуктів таких, як хліб, яйця, сир може стати особливим.

Зручніше для цього сніданку використовувати тостовий хліб з нього легко вирізати м'якуш. М'якуш теж знадобиться, він закриватиме начинку під час смаження.

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Щодо самої начинки, то використовувати можна відварене м'ясо або варену ковбасу із сосисками. Головне – дрібно нарізати усі інгредієнти.

Рецепт знайшли на каналі Qiong Cooking.

Гарячі бутерброди

Інгредієнти:

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  • 5 скибочок хліба;
  • ковбаса або відварене м'ясо,
  • по 6 ст. л. консервованого горошку та кукурудзи;
  • 2 яйця;
  • болгарський перець;
  • сир;
  • сіль, перець, зелень.

Тут дізнаєтеся, як насмажити оладки до сніданку, для замісу тіста яйця не потрібні.

Як приготувати:

  1. Перець та зелень нарізати дуже дрібно.
  2. У кожній скибочці хліба вирізати м'якуш, не пошкоджуючи скоринки.
  3. Кукурудзи, горошок та м'ясо обсмажити на олії. Додати сіль та перець.
  4. Перекласти в миску, вбити яйця та перемішати.
  5. Викласти скоринки хліба на сковороду, у центр кожної – начинку, скибочку сиру і накрити м'якушем, утрамбовуючи його лопаткою.
  6. Обсмажити з двох боків до золотавого кольору.

Весь процес приготування цього моментального сніданку дивіться у відео.

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