Миттєвий сніданок – у хід підуть хліб, кукурудза, горошок та відварене м'ясо

М'ясо можна замінити вареною ковбасою, сосисками або шинкою. Зручніше, якщо хліб буде тостовим, білим або зі злаками – непринципово

Гарячі бутерброди / Фото: Qiong Cooking

Сніданок навіть зі звичайнісіньких продуктів таких, як хліб, яйця, сир може стати особливим.

Зручніше для цього сніданку використовувати тостовий хліб з нього легко вирізати м'якуш. М'якуш теж знадобиться, він закриватиме начинку під час смаження.

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Щодо самої начинки, то використовувати можна відварене м'ясо або варену ковбасу із сосисками. Головне – дрібно нарізати усі інгредієнти.

Рецепт знайшли на каналі Qiong Cooking.

Гарячі бутерброди

Інгредієнти:

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5 скибочок хліба;

ковбаса або відварене м'ясо,

по 6 ст. л. консервованого горошку та кукурудзи;

2 яйця;

болгарський перець;

сир;

сіль, перець, зелень.

Тут дізнаєтеся, як насмажити оладки до сніданку, для замісу тіста яйця не потрібні.

Як приготувати:

Перець та зелень нарізати дуже дрібно. У кожній скибочці хліба вирізати м'якуш, не пошкоджуючи скоринки. Кукурудзи, горошок та м'ясо обсмажити на олії. Додати сіль та перець. Перекласти в миску, вбити яйця та перемішати. Викласти скоринки хліба на сковороду, у центр кожної – начинку, скибочку сиру і накрити м'якушем, утрамбовуючи його лопаткою. Обсмажити з двох боків до золотавого кольору.

Весь процес приготування цього моментального сніданку дивіться у відео.