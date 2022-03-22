Миттєвий сніданок – у хід підуть хліб, кукурудза, горошок та відварене м'ясо

Сніданок навіть зі звичайнісіньких продуктів таких, як хліб, яйця, сир може стати особливим.
Зручніше для цього сніданку використовувати тостовий хліб з нього легко вирізати м'якуш. М'якуш теж знадобиться, він закриватиме начинку під час смаження.
Щодо самої начинки, то використовувати можна відварене м'ясо або варену ковбасу із сосисками. Головне – дрібно нарізати усі інгредієнти.
Далі по темі
Рецепт знайшли на каналі Qiong Cooking.
Гарячі бутерброди
Інгредієнти:
- 5 скибочок хліба;
- ковбаса або відварене м'ясо,
- по 6 ст. л. консервованого горошку та кукурудзи;
- 2 яйця;
- болгарський перець;
- сир;
- сіль, перець, зелень.
Тут дізнаєтеся, як насмажити оладки до сніданку, для замісу тіста яйця не потрібні.
Як приготувати:
- Перець та зелень нарізати дуже дрібно.
- У кожній скибочці хліба вирізати м'якуш, не пошкоджуючи скоринки.
- Кукурудзи, горошок та м'ясо обсмажити на олії. Додати сіль та перець.
- Перекласти в миску, вбити яйця та перемішати.
- Викласти скоринки хліба на сковороду, у центр кожної – начинку, скибочку сиру і накрити м'якушем, утрамбовуючи його лопаткою.
- Обсмажити з двох боків до золотавого кольору.
Весь процес приготування цього моментального сніданку дивіться у відео.