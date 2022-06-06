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Дуже ніжна сирна запіканка "Рафаело" – борошно та цукор не потрібні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 червня, 07:01
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Замість борошна беремо зовсім небагато крохмалю, замість цукру – згущене молоко. Сир потрібен у брикетах, якщо зернистий – пропустіть його через сито
Запіканка "Рафаело" на сніданок
Запіканка "Рафаело" на сніданок

Яку сирну запіканку й рецепт ви не вибрали б до сніданку, вона все одно буде неймовірно ніжною. Навіть якщо ви використовуєте борошно або манку, як у запіканці "Усього по 3".

"Рафаело" обіцяє взяти рекорд за неймовірною текстурою, запіканка танутиме в роті. Alina FooDee використовує форму діаметром 21 сантиметр.

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Замість цукру потрібне згущене молоко, регулюйте його кількість на свій смак. Збиті білки у сирну масу вмішуються окремо.

Запіканка "Рафаело"

Запіканка "Рафаело"
Запіканка "Рафаело"

Інгредієнти:

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  • сир 5% у брикетах – 800 г;
  • кокосова стружка – 80 г;
  • крохмаль – 40 г;
  • ванільний цукор – 20 г;
  • згущене молоко – 150 г;
  • яйця великі – 4 шт.;
  • мигдальні пластівці – за бажанням та наявністю.

Як приготувати:

  1. До сиру додати крохмаль, згущене молоко, яєчні жовтки. Перебити цю масу блендером до однорідності.
  2. Духовку розігріти до 180 градусів. На дно форми викласти пергамент, боки змастити вершковим маслом.
  3. Білки збити з щіпкою солі та ванільним цукром до пишної піни. Акуратно ввести білки до сирної маси, намагаючись зберегти всю легкість.
  4. Масу перекласти у форму, розрівняти, випікати близько 45-50 хвилин до рум'яності.

Невеликі деталі про цю запіканку дивіться у ролику від авторки рецепта.

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Цей рецепт багатьох поверне в дитинство – тут дізнаєтесь, як приготувати сирну запіканку з вермішеллю.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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