Печінка по-турецьки – як готують, з чим подають і рецепт бюджетної вечері

Готують з баранячої печінки, але доволі часто зустрічаються рецепти з яловичою. Подавати можна з овочевим салатом на бажання, але зі смаженою картоплею обов'язково

Як приготувати яловичу печінку по-турецьки

Трапляються такі рецепти, після яких хочеться їсти субпродукти частіше, навіть якщо раніше ви були до них байдужі. Так готують курячу печінку по-новому.

Печінка по-турецьки – дуже популярна їжа, якою славиться місто Едирне, він на заході Туреччини.

Реклама

До неї подається смажена або маринована цибуля, або салат. Беруть помідори, цибулю ріпчасту, цибулю зелену. Зі спецій – сумах, зіра, орегано, петрушка. Заправити салат можна невеликою кількістю олії, в якій смажилася печінка.

Перед обсмажуванням печінка обвалюється в борошняній суміші зі спеціями. Важливо обвалювати стільки, скільки поміститься в сковороду. Печінку в борошні залишати не можна, вона склеїться.

Рецепт від yemek.com.

Реклама

Печінка по-турецьки

Печінка по-турецьки

Інгредієнти:

печінка – 1,5 кг;

картопля – 5 шт.;

олія;

паприка;

сіль;

борошно – 300-400 г.

Як приготувати:

Реклама

На печінці видалити плівку, добре промити й нарізати на шматочки 2х2 см. Промити й дати стекти воді, трохи просушити. Картоплю нарізати кубиком до 2х2 см. Обсмажити частинами до золотавої скоринки. Перекласти та посолити. У цій олії смажитиметься печінка. У ємність насипати все борошно, додати 3 чайні ложки солі та 2 чайні ложки паприки, перемішати. Печінку обваляти в борошняній суміші, зайве борошно струсити. Смажити 5-7 хвилин, помішуючи шумівкою. Подавати з картоплею та салатом.

Усі етапи приготування печінки по-турецьки дивіться в ролику.

Тут читайте, як у Чехії готують курячу печінку та чому вона виходить соковитою.