Шарлотка на сковороді – найлегший рецепт до ранкової кави

Не має значення, якого сорту будуть яблука. Головне, щоб вони були соковитими. Шарлотка посмажиться за 15 хвилин

Шарлотка на сковороді до сніданку / Фото: instagram.com/ksana.pechka

Який би варіянт шарлотки ви не вибрали, з особливим кремом у складі або цю, максимально просту, результат буде один – ми отримаємо затишний десерт.

І навіть не дуже соковиті яблука, з минулого сезону, не зіпсують шарлотку.

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Зазвичай шарлотка випікається, для цього рецепта духовку не потрібно розігрівати. Весь процес триватиме в сковороді та буквально 15 хвилин.

Аnna_slavyanka не вказує кількість цукру або підсолоджувача – все на ваш смак.

Шарлотка на сковороді

Шарлотка на сковороді / Фото: instagram.com/anna_slavyanka

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Інгредієнти:

яблука – 3-4 шт.;

яйце – 2 шт.;

борошно – 100 г;

грецький йогурт або кефір – 200 г;

розпушувач – 1/2 ч. л.;

цукор або підсолоджувач.

Для шарлотки можна використовувати зачерствілий білий хліб або булку. Як це зробити, читайте тут.

Як приготувати:

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