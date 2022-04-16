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Шоколадний торт за 5 хвилин – яєць та молока не треба

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 квітня, 17:20
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Готується у мікрохвильовці. Прикрасити можна шоколадним, сметанним кремом або глазур'ю
Шоколадний торт за 5 хвилин
Шоколадний торт за 5 хвилин / Фото: Pixabay

Сьогодні десерти на основі яблук та горіхів можна приготувати не лише за 25 хвилин, сьогодні можна зробити повноцінний шоколадний торт за 5 хвилин

Швидко, бо після замішування маси його одразу ж можна випікати в мікрохвильовій печі.

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Обов'язково застеліть форму пергаментом перед тим, як вилити тісто.

На каналі Cooking with Евріка пропонують використовувати олію або топлене вершкове масло.

Прикрасити десерт найшвидше шоколадною глазур'ю.

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Шоколадний торт за 5 хвилин

Шоколадний торт за 5 хвилин
Шоколадний торт за 5 хвилин / Фото: Cooking with Эврика

Інгредієнти:

  • 240 г борошна;
  • 85 г какао;
  • 150 г цукру;
  • 3 ч. л. розпушувача;
  • 125 мл олії або топленого вершкового масла;
  • 500 мл теплої води.

Швидкий рецепт нового десерту-торта без випічки читайте тут.

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Як приготувати:

  1. До цукру просіяти борошно та какао. Додати розпушувач і перемішати.
  2. Додати розтоплене вершкове масло та воду, замісити тісто спочатку лопаткою, потім вінчиком до однорідності.
  3. Дно форми застелити пергаментом та вилити тісто.
  4. Випікати 5 хвилин на максимальній потужності мікрохвильовки.

Тут можна подивитися, як можна замішувати тісто для цього торта.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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