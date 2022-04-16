Шоколадний торт за 5 хвилин – яєць та молока не треба

Готується у мікрохвильовці. Прикрасити можна шоколадним, сметанним кремом або глазур'ю

Шоколадний торт за 5 хвилин / Фото: Pixabay

Сьогодні десерти на основі яблук та горіхів можна приготувати не лише за 25 хвилин, сьогодні можна зробити повноцінний шоколадний торт за 5 хвилин

Швидко, бо після замішування маси його одразу ж можна випікати в мікрохвильовій печі.

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Обов'язково застеліть форму пергаментом перед тим, як вилити тісто.

На каналі Cooking with Евріка пропонують використовувати олію або топлене вершкове масло.

Прикрасити десерт найшвидше шоколадною глазур'ю.

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Шоколадний торт за 5 хвилин

Шоколадний торт за 5 хвилин / Фото: Cooking with Эврика

Інгредієнти:

240 г борошна;

85 г какао;

150 г цукру;

3 ч. л. розпушувача;

125 мл олії або топленого вершкового масла;

500 мл теплої води.

Швидкий рецепт нового десерту-торта без випічки читайте тут.

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Як приготувати:

До цукру просіяти борошно та какао. Додати розпушувач і перемішати. Додати розтоплене вершкове масло та воду, замісити тісто спочатку лопаткою, потім вінчиком до однорідності. Дно форми застелити пергаментом та вилити тісто. Випікати 5 хвилин на максимальній потужності мікрохвильовки.

Тут можна подивитися, як можна замішувати тісто для цього торта.