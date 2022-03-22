Листкові булочки на сковороді – виходить хрумка скоринка і ніжний м'якуш

Булочки формуються з двох видів тіста й у жодне з них яйця не потрібні. Загальний час вистоювання – не більше 30 хвилин

Булочки на сковороді / Фото: Vinastar Channel

Зазвичай, коли ми уявляємо булки, будь-які, то це насамперед здобні з тривалим вистоюванням. Ну або із заварного тіста, як прості, але дуже ніжні французькі гужери.

Виявляється, двошарові булочки можна легко насмажити на сковороді.

Реклама

У чому особливість цих булочок? У тому, що вони складаються з двох видів тіста: в одному є дріжджі, це буде ніжним м'якушем.

В іншому дріжджів немає, це тісто забезпечить золотаву хрустку текстуру.

І так, цей рецепт з каналу Vinastar Channel подивилися близько 4 мільйонів людей.

Реклама

Булочки на сковороді

Інгредієнти:

200 г борошна;

125 г топленого масла.

Інгредієнти для іншого тіста:

250 г борошна;

по 1 ч. л. сухих дріжджів, цукру;

140 г теплої води;

25 г топленого масла.

Тут знайдете рецепт булочок Будинку Паркерів, для них тісто піднімається за один раз і довго не вимішується.

Реклама

Як приготувати:

У просіяне борошно влити масло, перемішати. Накрити плівкою, залишити на 20 хвилин. У борошно (250 г) всипати дріжджі і цукру, перемішати. Частинами влити воду, помішуючи. Влити масло і вимішувати до однорідності 3-5 хвилин. Залишити відпочивати під плівкою 10 хвилин. З тіста з дріжджами сформувати "ковбаску" поділити на шість частин. Теж саме зробити з іншим тістом. З тіста з дріжджами зробити коржик, на нього викласти по шматочку тіста без дріжджів, загонути. Розкачати від центру до країв у тонкий прямокутник. Скласти в смужку та знову розкачати. Скрутити у вигляді равлика, злегка пристиснувши руками. Нарізати на частини. Залишити відпочивати під рушником 10 хвилин. Смажити на невеликій кількості вершкового масла на слабкому вогні до готовності, перевертаючи кожні 1-2 хвилини.

Як сформувати ці булочки – дивіться у відео.