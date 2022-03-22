Листкові булочки на сковороді – виходить хрумка скоринка і ніжний м'якуш

Зазвичай, коли ми уявляємо булки, будь-які, то це насамперед здобні з тривалим вистоюванням. Ну або із заварного тіста, як прості, але дуже ніжні французькі гужери.
Виявляється, двошарові булочки можна легко насмажити на сковороді.
У чому особливість цих булочок? У тому, що вони складаються з двох видів тіста: в одному є дріжджі, це буде ніжним м'якушем.
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В іншому дріжджів немає, це тісто забезпечить золотаву хрустку текстуру.
І так, цей рецепт з каналу Vinastar Channel подивилися близько 4 мільйонів людей.
Булочки на сковороді
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 125 г топленого масла.
Інгредієнти для іншого тіста:
- 250 г борошна;
- по 1 ч. л. сухих дріжджів, цукру;
- 140 г теплої води;
- 25 г топленого масла.
Тут знайдете рецепт булочок Будинку Паркерів, для них тісто піднімається за один раз і довго не вимішується.
Як приготувати:
- У просіяне борошно влити масло, перемішати. Накрити плівкою, залишити на 20 хвилин.
- У борошно (250 г) всипати дріжджі і цукру, перемішати. Частинами влити воду, помішуючи. Влити масло і вимішувати до однорідності 3-5 хвилин. Залишити відпочивати під плівкою 10 хвилин.
- З тіста з дріжджами сформувати "ковбаску" поділити на шість частин. Теж саме зробити з іншим тістом.
- З тіста з дріжджами зробити коржик, на нього викласти по шматочку тіста без дріжджів, загонути. Розкачати від центру до країв у тонкий прямокутник. Скласти в смужку та знову розкачати. Скрутити у вигляді равлика, злегка пристиснувши руками. Нарізати на частини.
- Залишити відпочивати під рушником 10 хвилин.
- Смажити на невеликій кількості вершкового масла на слабкому вогні до готовності, перевертаючи кожні 1-2 хвилини.
Як сформувати ці булочки – дивіться у відео.