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Листкові булочки на сковороді – виходить хрумка скоринка і ніжний м'якуш

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МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 16:34
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Булочки формуються з двох видів тіста й у жодне з них яйця не потрібні. Загальний час вистоювання – не більше 30 хвилин
Булочки на сковороді
Булочки на сковороді / Фото: Vinastar Channel

Зазвичай, коли ми уявляємо булки, будь-які, то це насамперед здобні з тривалим вистоюванням. Ну або із заварного тіста, як прості, але дуже ніжні французькі гужери.

Виявляється, двошарові булочки можна легко насмажити на сковороді.

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У чому особливість цих булочок? У тому, що вони складаються з двох видів тіста: в одному є дріжджі, це буде ніжним м'якушем.

В іншому дріжджів немає, це тісто забезпечить золотаву хрустку текстуру.

І так, цей рецепт з каналу Vinastar Channel подивилися близько 4 мільйонів людей.

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Булочки на сковороді

Інгредієнти:

  • 200 г борошна;
  • 125 г топленого масла.

Інгредієнти для іншого тіста:

  • 250 г борошна;
  • по 1 ч. л. сухих дріжджів, цукру;
  • 140 г теплої води;
  • 25 г топленого масла.

Тут знайдете рецепт булочок Будинку Паркерів, для них тісто піднімається за один раз і довго не вимішується.

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Як приготувати:

  1. У просіяне борошно влити масло, перемішати. Накрити плівкою, залишити на 20 хвилин.
  2. У борошно (250 г) всипати дріжджі і цукру, перемішати. Частинами влити воду, помішуючи. Влити масло і вимішувати до однорідності 3-5 хвилин. Залишити відпочивати під плівкою 10 хвилин.
  3. З тіста з дріжджами сформувати "ковбаску" поділити на шість частин. Теж саме зробити з іншим тістом.
  4. З тіста з дріжджами зробити коржик, на нього викласти по шматочку тіста без дріжджів, загонути. Розкачати від центру до країв у тонкий прямокутник. Скласти в смужку та знову розкачати. Скрутити у вигляді равлика, злегка пристиснувши руками. Нарізати на частини.
  5. Залишити відпочивати під рушником 10 хвилин.
  6. Смажити на невеликій кількості вершкового масла на слабкому вогні до готовності, перевертаючи кожні 1-2 хвилини.

Як сформувати ці булочки – дивіться у відео.

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