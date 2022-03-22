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Слоеные булочки на сковороде – получается хрустящая корочка и нежный мякиш

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22 марта, 16:34
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Булочки формуются из двух видов теста и ни в одно из них яйца не нужны. Общее время расстойки – не более 30 минут
Булочки на сковороде
Булочки на сковороде / Фото: Vinastar Channel

Обычно, когда мы представляем булки, любые, то это прежде всего сдобные с долгой расстойкой. Ну или из заварного теста, как простые, но очень нежные французские гужеры.

Оказывается, двухслойные булочки можно легко нажарить на сковороде.

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В чем особенность этих булочек? В том, что они состоят из двух видов теста: в одном есть дрожжи, это будет нежным мякишем.

В другом дрожжей нет, это тесто обеспечит золотистую хрустящую текстуру.

И да, этот рецепт с канала Vinastar Channel посмотрели около 4 миллионов человек.

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Булочки на сковороде

Ингредиенты:

  • 200 г муки;
  • 125 г топленого масла.

Ингредиенты для другого теста:

  • 250 г муки;
  • по 1 ч. л. сухих дрожжей, сахара;
  • 140 г теплой воды;
  • 25 г топленого масла.

Здесь найдете рецепт булочек Дома Паркеров, для них тесто поднимается за один раз и долго не вымешивается.

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Как приготовить:

  1. В просеянную муку влить масло, перемешать. Накрыть пленкой, оставить на 20 минут.
  2. В муку (250 г) всыпать дрожжи и сахара, перемешать. Частями влить воду, помешивая. Влить масло и вымешивать до однородности 3-5 минут. Оставить отдыхать под пленкой 10 минут.
  3. Из теста с дрожжами сформировать "колбаску" разделить на шесть частей. Тоже самое сделать с другим тестом.
  4. Из теста с дрожжами сделать лепешку, на нее выложить по кусочку теста без дрожжей, обернуть. Раскатать от центра к краям в тонкий прямоугольник. Сложить в полоску и снова раскатать. Скрутить в виде улитки, слегка приплюснув руками. Нарезать на части.
  5. Оставить отдыхать под полотенцем 10 минут.
  6. Жарить на небольшом количестве сливочного масла на слабом огне до готовности, переворачивая каждые 1-2 минуты.

Как сформировать эти булочки – смотрите в видео.

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