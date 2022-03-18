Вечеря в одній сковороді – потрібні фарш, картопля й трохи капусти

Вечеря в одній сковороді / Фото: Цветкова Наталья
Цю вечерю не назвеш легкою, як, наприклад, з гречки з овочами. Ним можна нагодувати велику сім'ю, причому часу ви витратите максимум 40 хвилин.
До пасерованих цибулі та моркви треба додати картоплю та капусту, між ними викласти котлети.
Вечеря в одній сковороді
Інгредієнти:
Далі по темі
- фарш – 600 г;
- картопля – 6-7 шт;
- рис – 50 г;
- капуста – 1/4 качана;
- яйце – 1 шт,
- сіль, перець, перець горошком, коріандр, лаврове листя;
- цибуля – 2 шт.;
- томатна паста – 4-5 ст. л.;
- часник – 2 зуб.
Тут дізнаєтеся, як зробити практично моментальну та смачну вечерю з макаронів і тушенини.
Як приготувати:
- У фарш додати нарізаний часник, рис та спеції, вбити яйце. Перемішати. Добре відбити фарш та сформувати котлети будь-якої форми.
- Моркву крупно натерти, цибулю та картоплю нарізати. Капусту нашаткувати.
- Обсмажити цибулю з морквою, додати томатну пасту та спеції. Готувати кілька хвилин.
- Відправити в сковороду шарами картоплю, капусту, додати спеції. І залити окропом, щоби покрити капусту.
- Викласти заготівлі з фаршу, вода має покривати їх до середини. Довести до кипіння.
- Накрити кришкою, тушкувати на повільному вогні 30-40 хвилин.