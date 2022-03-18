Вечеря в одній сковороді – потрібні фарш, картопля й трохи капусти

Усі інгредієнти укладаються шарами. Нижній шар – картопля з капустою. Котлети або фрикадельки готуватимуться разом з овочами

Вечеря в одній сковороді / Фото: Цветкова Наталья

Цю вечерю не назвеш легкою, як, наприклад, з гречки з овочами. Ним можна нагодувати велику сім'ю, причому часу ви витратите максимум 40 хвилин.

До пасерованих цибулі та моркви треба додати картоплю та капусту, між ними викласти котлети.

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Вечеря в одній сковороді

Інгредієнти:

фарш – 600 г;

картопля – 6-7 шт;

рис – 50 г;

капуста – 1/4 качана;

яйце – 1 шт,

сіль, перець, перець горошком, коріандр, лаврове листя;

цибуля – 2 шт.;

томатна паста – 4-5 ст. л.;

часник – 2 зуб.

Тут дізнаєтеся, як зробити практично моментальну та смачну вечерю з макаронів і тушенини.

Як приготувати:

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