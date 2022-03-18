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Вечеря в одній сковороді – потрібні фарш, картопля й трохи капусти

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18 березня, 17:45
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Усі інгредієнти укладаються шарами. Нижній шар – картопля з капустою. Котлети або фрикадельки готуватимуться разом з овочами
Вечеря в одній сковороді
Вечеря в одній сковороді / Фото: Цветкова Наталья

Цю вечерю не назвеш легкою, як, наприклад, з гречки з овочами. Ним можна нагодувати велику сім'ю, причому часу ви витратите максимум 40 хвилин.

До пасерованих цибулі та моркви треба додати картоплю та капусту, між ними викласти котлети.

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Вечеря в одній сковороді

Інгредієнти:

  • фарш – 600 г;
  • картопля – 6-7 шт;
  • рис – 50 г;
  • капуста – 1/4 качана;
  • яйце – 1 шт,
  • сіль, перець, перець горошком, коріандр, лаврове листя;
  • цибуля – 2 шт.;
  • томатна паста – 4-5 ст. л.;
  • часник – 2 зуб.

Тут дізнаєтеся, як зробити практично моментальну та смачну вечерю з макаронів і тушенини.

Як приготувати:

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  1. У фарш додати нарізаний часник, рис та спеції, вбити яйце. Перемішати. Добре відбити фарш та сформувати котлети будь-якої форми.
  2. Моркву крупно натерти, цибулю та картоплю нарізати. Капусту нашаткувати.
  3. Обсмажити цибулю з морквою, додати томатну пасту та спеції. Готувати кілька хвилин.
  4. Відправити в сковороду шарами картоплю, капусту, додати спеції. І залити окропом, щоби покрити капусту.
  5. Викласти заготівлі з фаршу, вода має покривати їх до середини. Довести до кипіння.
  6. Накрити кришкою, тушкувати на повільному вогні 30-40 хвилин.

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