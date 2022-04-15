Яйця кокот з печерицями – простий рецепт фрацузкого сніданку

Такий спосіб приготування яєць прийшов до нас із Франції. Кокот – скромна, судячи з кількості інгредієнтів, яєчня. Це якщо порівнювати з італійською багатошаровою фритатою.
Цікаво, що в рецепті від Foodies.academyгриби обсмажуються у вершках з додаванням червоного вина. Звісно, алкоголь у процесі випарується.
Але якщо ви не готові до його присутності навіть у такому вигляді, використовуйте тільки вершки.
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Яйця кокот з грибами
Інгредієнти:
- яйця – 8 шт.;
- печериці – 250 г;
- цибуля – 1-2 шт.;
- вино червоне сухе – 100 мл (за бажанням);
- вершки 33% – 200 мл;
- олія оливкова – 20 мл;
- мускатний горіх мелений – щіпка;
- перець, сіль – за смаком.
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Як приготувати:
- Розігріти духовку до 150 градусів. Очистити та нарізати цибулю. Очистити гриби та дрібно нарізати.
- На сковороді обсмажити цибулю та гриби на оливковій олії, посолити та додати трави та мускатний горіх. Налити червоне вино (якщо використовуєте) та розмішати.
- Додати вершки та загустити на повільному вогні до кремоподібної консистенції.
- Розкласти гриби за формах, кожну вбити по два яйця. Запікати на водяній бані 10 хвилин
- Під час подачі додайте трохи чорного перцю.