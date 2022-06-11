3 интересных блюда, которые украсят стол на Троицу

Итак, щавель, укроп, петрушка лук и даже кинза з базиликом – это все должно быть на столе и во всем, что вы приготовите. Что касается щавеля, то такие рецепты у нас есть.
А вот все остальное можно использовать для блинов и самых разных пирогов. Очень вкусным получается наш редакционный пирог с щавелем, начинку разнообразьте вареными яйцами. К рыбе на пару не забудьте добавить немного имбиря.
Блины со шпинатом от valya__saenko подавайте с соленой рыбой. Когда будете жарить, перед каждым блином смазывайте сковороду.
Блины со шпинатом
Ингредиенты:
- шпинат – 70 г;
- молоко – 150 мл;
- мука – 80 г;
- яйца – 2 шт.;
- кипяток – 130 мл;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- щепотка соли;
- сахар – 1 ст. л.
Как приготовить: ⠀
- Листья шпината перебить в блендере вместе с молоком.
- Смешать венчиком с яйцами. Добавить муку, сахар и щепотку соли. Перемешать. Влить кипяток и растительное масло.
- Жарить на среднем огне, постоянно смазывая сковороду.
Зелень мяты можно добавить в печенье, здесь его рецепт.
Рыба на пару с имбирем и зеленым луком
Ингредиенты:
- рыба, очищенная;
- соль, зеленый лук;
- свежий нарезанный имбирь – 50-70 г;
- соевый соус – 3 ст. л. соевого соуса;
- белое вино, растительное масло – по 2 ст. л.;
- нарезанная свежая кинза.
Как приготовить:
- Установите пароварку на сильный огонь. Сделайте глубокие надрезы на рыбе. Посолите.
- Зеленый лук и имбирь соедините, половину разложите в разрезы. Положите рыбу в пароварку.
- Для соуса в сотейнике на медленном огне соедините соевый соус, вино, масло, половину лука и имбиря. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Держите соус на медленном огне, пока рыба готовится, 10-15 минут.
- Готовую рыбу сбрызните соусом. Украсьте кинзой.
Здесь читайте интересный рецепт для нежной скумбрии.
Пирог со щавелем
Ингредиенты для теста:
- кефир – 500 мл;
- яйцо;
- сливочное масло комнатной температуры – 100 г;
- мука – 600-700 г;
- сахар – 1,5 ч. л. ;
- соль, сода – по 1 ч. л.
Для начинки:
- щавель – 300 г;
- крахмал – 1 ч. л.;
- сахар – 100 г;
- щепотка корицы.
Как приготовить:
- Щавель помыть, отрезать стебли. Листья нарезать, смешать с сахаром.
- Для теста соединить кефир, яйцо, масло, сахар и соль. Добавить муку с содой. Замесить тесто. Если оно липнет к рукам, добавить еще немного муки. Тесто завернуть в пленку и убрать на полчаса в холодильник.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Щавель отжать от сока, смешать с крахмалом и корицей.
- Теста разделить на две части, большую и меньшую.
- Большую часть раскатать по размеру формы, сформировать борта.
- Положить начинку. Раскатать вторую часть теста, накрыть начинку и скрепить края.
- Выпекать при 190 градусах 30-40 минут.
На десерт можно приготовить пирог с сухофруктами. По текстуре он похож на бисквит.