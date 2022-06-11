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СЕГОДНЯ Еда

3 интересных блюда, которые украсят стол на Троицу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 июня, 10:17
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Чтобы вы не готовили, главное – это максимальное количество зелени. С ней можно приготовить рыбу на пару, использовать как начинку для пирога или для блинов
Рецепты на Троицу-2022
Рецепты на Троицу-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Итак, щавель, укроп, петрушка лук и даже кинза з базиликом – это все должно быть на столе и во всем, что вы приготовите. Что касается щавеля, то такие рецепты у нас есть.

А вот все остальное можно использовать для блинов и самых разных пирогов. Очень вкусным получается наш редакционный пирог с щавелем, начинку разнообразьте вареными яйцами. К рыбе на пару не забудьте добавить немного имбиря.

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Блины со шпинатом от valya__saenko подавайте с соленой рыбой. Когда будете жарить, перед каждым блином смазывайте сковороду.

Блины со шпинатом

Блины со шпинатом
Блины со шпинатом

Ингредиенты:

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  • шпинат – 70 г;
  • молоко – 150 мл;
  • мука – 80 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • кипяток – 130 мл;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • щепотка соли;
  • сахар – 1 ст. л.

Как приготовить: ⠀

  1. Листья шпината перебить в блендере вместе с молоком.
  2. Смешать венчиком с яйцами. Добавить муку, сахар и щепотку соли. Перемешать. Влить кипяток и растительное масло.
  3. Жарить на среднем огне, постоянно смазывая сковороду.

Зелень мяты можно добавить в печенье, здесь его рецепт.

Рыба на пару с имбирем и зеленым луком

Рыба на пару с имбирем и зеленым луком
Рыба на пару с имбирем и зеленым луком / Фото: www.epicurious.com

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Ингредиенты:

  • рыба, очищенная;
  • соль, зеленый лук;
  • свежий нарезанный имбирь – 50-70 г;
  • соевый соус – 3 ст. л. соевого соуса;
  • белое вино, растительное масло – по 2 ст. л.;
  • нарезанная свежая кинза.

Как приготовить:

  1. Установите пароварку на сильный огонь. Сделайте глубокие надрезы на рыбе. Посолите.
  2. Зеленый лук и имбирь соедините, половину разложите в разрезы. Положите рыбу в пароварку.
  3. Для соуса в сотейнике на медленном огне соедините соевый соус, вино, масло, половину лука и имбиря. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Держите соус на медленном огне, пока рыба готовится, 10-15 минут.
  4. Готовую рыбу сбрызните соусом. Украсьте кинзой.

Здесь читайте интересный рецепт для нежной скумбрии.

Пирог со щавелем

Щавелевый пирог на кефире
Щавелевый пирог на кефире / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

  • кефир – 500 мл;
  • яйцо;
  • сливочное масло комнатной температуры – 100 г;
  • мука – 600-700 г;
  • сахар – 1,5 ч. л. ;
  • соль, сода – по 1 ч. л.

Для начинки:

  • щавель – 300 г;
  • крахмал – 1 ч. л.;
  • сахар – 100 г;
  • щепотка корицы.

Как приготовить:

  1. Щавель помыть, отрезать стебли. Листья нарезать, смешать с сахаром.
  2. Для теста соединить кефир, яйцо, масло, сахар и соль. Добавить муку с содой. Замесить тесто. Если оно липнет к рукам, добавить еще немного муки. Тесто завернуть в пленку и убрать на полчаса в холодильник.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов.
  4. Щавель отжать от сока, смешать с крахмалом и корицей.
  5. Теста разделить на две части, большую и меньшую.
  6. Большую часть раскатать по размеру формы, сформировать борта.
  7. Положить начинку. Раскатать вторую часть теста, накрыть начинку и скрепить края.
  8. Выпекать при 190 градусах 30-40 минут.

На десерт можно приготовить пирог с сухофруктами. По текстуре он похож на бисквит.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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