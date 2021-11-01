Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

7 специй и сушеных трав, которые необходимы на кухне, и почему

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 ноября, 14:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сушеный чеснок – универсальная специя, ее можно использовать во всех блюдах, кроме салатов со свежими овощами. Добавьте карри, когда готовите курицу, а копченая паприка придаст блюдам нотку дыма
7 специй, которые должны быть на кухне
7 специй, которые должны быть на кухне / Фото: pexels.com

Представить даже на секунду, что на кухне нет специй и еда будет разве что подсолена – сложно. Специи и их разнообразие действительно творят чудеса. Самые простые продукты могут превратиться в очень даже стоящее блюдо.

Понятно, что речь пойдет не о вышеупомянутой соли, а также перце, с ними все понятно, это базово. Ниже – еще 7 специй и сушеных трав, которые должны иметь место на вашей кухне.

Реклама

Хлопья красного перца

Без красного перца у еды не будет приятной остроты
Без красного перца у еды не будет приятной остроты / Фото: pexels.com

Эта специя придает "тепла" любому блюду. Главное – это выбрать оптимальную дозировку перца. Ним можно посыпать домашнюю пиццу, добавить в мясо или маринад для него. Острые соусы не будут таковыми без этой специи.

Чеснок сушеный

Сушеный чеснок улучшит все блюда, кроме овощных салатов
Сушеный чеснок улучшит все блюда, кроме овощных салатов / Фото: instagram.com/olga_turko/

Реклама

Во-первых, он экономит время. Когда нужно что-то срочно приготовить, то можно не утруждаться чисткой и измельчением чеснока. Эта специя справится со своей задачей.

Его можно добавлять везде – от борща и супа до запеченного мяса и котлет.

Мускатный орех (целый)

Мускатный орех подчеркнет вкус блюд с картофелем
Мускатный орех подчеркнет вкус блюд с картофелем / Фото: pexels.com

Реклама

Он обладает более ярким вкусом, чем молотый мускатный орех. Его добавляют в выпечку, кофе и какао.

Все белые соусы будут гораздо вкуснее с этой специей. Отлично, если класть орех во все блюда, где есть много картофеля – от супов до пюре.

Читайте также:

Лавровый лист

Используйте лавровый лист в рагу
Используйте лавровый лист в рагу / Фото: pexels.com

Даже если вы не практикуете частое его использование, в наваристых рагу, овощных или мясных, без лаврового листа никак.

Важно не оставлять его в готовом блюде, чтобы не получить ненужную горечь.

Читайте также:

Сушеный базилик

Базилик – базовая специя в итальянской кухне
Базилик – базовая специя в итальянской кухне / Фото: pexels.com

Это базовая специя для итальянской кухни. Томатные соусы, супы и пицца будут гораздо вкуснее с сушеным базиликом.

Копченая паприка

Копченая паприка придаст блюдам нотку дыма
Копченая паприка придаст блюдам нотку дыма / Фото: pexels.com

Любимая венграми специя. Наваристым супам, рагу, овощам и даже блюдам из яиц паприка придаст не только красивый оттенок, но и нотку дыма.

Читайте также:

Карри

Используйте карри, когда готовите курицу
Используйте карри, когда готовите курицу / Фото: pexels.com

Если вы тушите овощи, готовите бобовые (фасоль, нут) или пряный суп – карри обязательно пригодится. Это полезная специя придает красивый желтый оттенок еде.

Классический вариант использования карри для многих – в тушеном курином мясе.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять