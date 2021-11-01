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7 спецій та сушених трав, які необхідні на кухні, та чому

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 листопада, 14:10
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Сушений часник – універсальна спеція, її можна використовувати у всіх стравах, крім салатів зі свіжими овочами. Додайте карі, коли готуєте курку, а копчена паприка надасть стравам нотки диму
7 спецій, які мають бути на кухні
7 спецій, які мають бути на кухні / Фото: pexels.com

Уявити навіть на секунду, що на кухні немає спецій і їжа буде хіба що підсолена – складно. Спеції та їхня різноманітність справді творять дива. Найпростіші продукти можуть перетворитися на дуже гідну страву.

Зрозуміло, що йтиметься не про вищезгадану сіль, а також перець, з ними все зрозуміло, це базово. Нижче – ще 7 спецій та сушених трав, які мають бути на вашій кухні.

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Пластівці червоного перцю

Без червоного перцю в їжі не буде приємної гостроти
Без червоного перцю в їжі не буде приємної гостроти / Фото: pexels.com

Ця спеція надає "тепла" будь-якій страві. Головне – це обрати оптимальне дозування перцю. Ним можна посипати домашню піцу, додати в м'ясо або маринад для нього. Гострі соуси не будуть такими без цієї спеції.

Часник сушений

Сушений часник покращить усі страви, крім овочевих салатів
Сушений часник покращить усі страви, крім овочевих салатів / Фото: instagram.com/olga_turko/

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По-перше, він заощаджує час. Коли потрібно щось терміново приготувати, можна не турбуватися про очищення та подрібнення часнику. Ця спеція впорається зі своїм завданням.

Його можна додавати скрізь – від борщу та супу до запеченого м'яса та котлет.

Мускатний горіх (цілий)

Мускатний горіх підкреслить смак страв з картоплею
Мускатний горіх підкреслить смак страв з картоплею / Фото: pexels.com

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Він має яскравіший смак, ніж мелений мускатний горіх. Його додають у випічку, каву та какао.

Усі білі соуси будуть набагато смачнішими з цією спецією. Смачно, якщо класти горіх у всі страви, де є багато картоплі – від супів до пюре.

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Лаврове листя

Використовуйте лаврове листя в рагу
Використовуйте лаврове листя в рагу / Фото: pexels.com

Навіть якщо ви не практикуєте часте його використання, в наваристому рагу, овочевих або м'ясних, без лаврового листя ніяк.

Важливо не залишати його в готовій страві, щоб не отримати непотрібну гіркоту.

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Сушений базилік

Базилік – базова спеція в італійській кухні
Базилік – базова спеція в італійській кухні / Фото: pexels.com

Це базова спеція для італійської кухні. Томатні соуси, супи та піца будуть набагато смачніші із сушеним базиліком.

Копчена паприка

Копчена паприка надасть стравам нотки диму
Копчена паприка надасть стравам нотки диму / Фото: pexels.com

Улюблена угорцями спеція. Наваристим супам, рагу, овочам і навіть стравам з яєць паприка надасть не лише гарного відтінку, а й нотки диму.

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Карі

Використовуйте карі, коли готуєте курку
Використовуйте карі, коли готуєте курку / Фото: pexels.com

Якщо ви тушкуєте овочі, готуєте бобові (квасоля, нут) або пряний суп – карі обов'язково знадобиться. Ця корисна спеція надає красивий жовтий відтінок їжі.

Класичний варіянт використання карі для багатьох – у тушкованому курячому м'ясі.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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