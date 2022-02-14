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8 секретов мультиварки, которые сделают еду из нее еще вкуснее

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 февраля, 11:29
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Все молочные продукты – йогурт, сметана, сливки – добавляются практически в конце приготовления. Это касается и свежей зелени. А на дно чаши нужно класть продукты, которые готовятся дольше
8 секретов мультиварки
8 секретов мультиварки / Фото: Инстаграм

Мультиварка. Сегодня многие не представляют своей жизни без этой безотказной помощницы. Конечно, она не всесильна. Существует минимум семь продуктов, которые с ее помощью не приготовишь.

У мультиварки есть свои требования. Например, ее советуют хорошо прогреть перед стартом процессов и не любит, когда ее чаша заполнена продуктами до предела.

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Ниже собраны советы и рекомендации, которые сделают еду из мультиварки еще вкуснее.

8 секретов мультиварки

Заполняйте чашу мультиварки на три четверти
Заполняйте чашу мультиварки на три четверти / Фото: Инстаграм

1. Разогревайте мультиварку перед использованием. Как минимум за 20 минут перед тем, как добавлять в ее чашу продукты. Так вы сэкономите время на весь процесс.

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Вместе с этим, если вы новичок в использовании этого гаджета, следуйте его инструкциям.

2. Равномерно нарезайте овощи. Будь то картофель, морковь, лук и другое. Это дает абсолютную гарантию, что все приготовится одинаково.

3. Не заполняйте чашу до предела. Слишком много ингредиентов замедлят процесс приготовления или, что еще хуже, еда будет "выпрыгивать" наружу.

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Оптимальное заполнение – три четверти.

4. Держите крышку мультиварки закрытой во время всего процесса. Так вы не растеряете ароматы будущего блюда и, конечно, все приготовится вовремя.

5. Продукты, которые готовятся дольше, должны лежать на дне чаши. Это касается мяса, прежде всего говядины, и плотных корнеплодов.

6. Любое мясо перед приготовлением должно быть комнатной температуры. Наполовину размороженное может утратить сочность и даст блюду ненужную жидкость.

Здесь найдете отличный рецепт для мультиварки – чесночного супа с копченостями.

7. Добавляйте молочные продукты – сметану, йогурт или сливки – в конце приготовления. Иначе они свернутся и превратятся в творог.

8. Не добавляйте свежую зелень в процессе приготовления. Во-первых, она не будет свежей после. Во-вторых, нужного эффекта от укропа или петрушки вы не получите. Вся зелень добавляется при подаче.

Не готовьте в мультиварке нежные овощи – зеленый горох, фасоль, спаржу. И никогда не получится вкусным в ней кускус.

По материалам Lovefood.com.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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