Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Начинки для пиццы

Полезный завтрак

Без сахара и муки

Оладьи из капусты

Воздушное пюре

Сытный ужин
СЕГОДНЯ Еда

Бессарабская плацинда с богатой начинкой из творога, яиц и зелени – быстрый рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 09:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ее готовят не только у нас, но и в Румынии, и Молдове. Бывает самых разных форм, тесто для нее не нужно раскатывать слишком тонко
Бессарабская плацинда с творогом и зеленью
Бессарабская плацинда с творогом и зеленью

Итак, в том, что плацинда, как паляница, исключительно наша, громко заявлять не стоит. Это еще и вкусная гордость Молдовы и некоторых регионов Румынии.

Встречаются рецепты плацинды, которую готовят на вытяжном тесте. Его можно раскатать до прозрачного состояния. Но это больше про вертуту. Для плацинды это необязательно.

Реклама

У recepti_otovsudaтесто замешивается на теплой воде, можно использовать кефир. Раскатывается тесто тонко, при желании его можно смазать сливочным маслом перед тем, как раскладывать начинку.

Что касается начинки, то ее видов сотни: от сезонной тыквы до ягод с сахаром.

Плацинда с творогом, зеленью и яйцами

Плацинда с творогом, зеленью и яйцами
Плацинда с творогом, зеленью и яйцами

Реклама

Ингредиенты:

  • 550 г муки;
  • 600 г творога;
  • 2 яйца;
  • сливочное масло;
  • укроп, зеленый лук, соль, перец.

В Молдавии, кроме плацинцы, часто пекут печенье гогошь. Оно с орехами и обязательно украшается вишенкой.

Как приготовить:

Реклама
  1. Муку просеять в глубокую посуду, сделать углубление. Добавить соль, несколько столовых ложек растительного масла и 300 мл воды. Замесить крутое тесто, накрыть и оставить на 15 минут
  2. Для начинки творог смешать с нарезанными яйцами, измельченным укропом и солью.
  3. Тесто разделить на восемь частей, тонко раскатать. Смазать сливочным маслом и тонко разложить начинку. Завернуть в квадратный конверт.
  4. Выложить плацинду вниз швом на сковороду и обжарить с двух сторон до золотистого цвета.

Как сделать молдавские пирожки-трубочки с квашеной капустой узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Используете щавель в блюдах?
Готовить
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить крохмал?
Овсянка
Овсянка
Мука
Мука
Яйца
Яйца
1 /2
Еще продукты
Секреты свежести
Как хранить зелень?
Узнать
Лайфхак недели
Домашний пломбир
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять