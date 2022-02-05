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Безглютеновый шоколадный торт на гречневой муке – как приготовить и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 февраля, 09:17
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Кроме шоколада, авторы рецепта предлагают добавить в тесто ложку меда. Для более насыщенного и землистого вкуса будет идеально, если есть гречишный мед
Шоколадный торт
Шоколадный торт / Фото: Pixabay

Перед классным шоколадным тортом или бисквитом мало кто устоит. Например, Виндзорам готовят его вместе с песочным печеньем внутри.

Этот подойдет тем, кто в силу разных обстоятельств находится на безглютеновой диете. Более того, торт должен понравится всем, кто любит выпечку с шоколадом.

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Вместо привычной пшеничной муки здесь используется гречневая, она будет дополнять вкус шоколада.

Рецепт со страницы Вonappetit.com.

Безглютеновый шоколадный торт

Безглютеновый шоколадный торт
Безглютеновый шоколадный торт / Фото: www.bonappetit.com

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Ингредиенты для опары:

  • 1 ч. л. быстрорастворимые дрожжи;
  • 65 г гречневой муки;
  • 1 ст. л. меда, желательно гречневого.

Для торта:

  • 4 большие яйца;
  • 140 г темного шоколада;
  • 100 г сливочного масла, порезанного на кусочки;
  • 30 г несладкого какао-порошка (просеянного);
  • 1 ст. л. экстракта ванили;
  • щепотка соли;
  • 100 г сахара;
  • сахарная пудра.

Здесь найдете рецепт легендарных шоколадных конфет из Бразилии – "Бригадейро".

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Как приготовить:

  1. Для опары налейте ¾ стакана теплой воды в миску среднего размера и высыпьте дрожжи. Вмешайте гречневую муку и мед. Накройте кухонным полотенцем и оставьте при комнатной температуре примерно на 1 час.
  2. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  3. Отделите желтки от белков. Соедините шоколад и масло в сотейнике, растопите до однородности. Снимите с огня и добавьте какао-порошок, ваниль, соль и 50 г сахара. Добавьте яичные желтки по одному, взбивая до однородности после каждого добавления. Вмешайте опару.
  4. Соедините 50 г сахара с белками. Взбивайте миксером до образования мягких пиков, около 4 минут. Постепенно вмешайте яичные белки. Перелейте тесто в смазанную маслом форму.
  5. Выпекайте пирог 40-45 минут или до сухой шпажки. Дайте остыть в форме. Украсьте сахарной пудрой перед подачей на стол.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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