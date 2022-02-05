Безглютеновый шоколадный торт на гречневой муке – как приготовить и рецепт

Перед классным шоколадным тортом или бисквитом мало кто устоит. Например, Виндзорам готовят его вместе с песочным печеньем внутри.
Этот подойдет тем, кто в силу разных обстоятельств находится на безглютеновой диете. Более того, торт должен понравится всем, кто любит выпечку с шоколадом.
Вместо привычной пшеничной муки здесь используется гречневая, она будет дополнять вкус шоколада.
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Рецепт со страницы Вonappetit.com.
Безглютеновый шоколадный торт
Ингредиенты для опары:
- 1 ч. л. быстрорастворимые дрожжи;
- 65 г гречневой муки;
- 1 ст. л. меда, желательно гречневого.
Для торта:
- 4 большие яйца;
- 140 г темного шоколада;
- 100 г сливочного масла, порезанного на кусочки;
- 30 г несладкого какао-порошка (просеянного);
- 1 ст. л. экстракта ванили;
- щепотка соли;
- 100 г сахара;
- сахарная пудра.
Здесь найдете рецепт легендарных шоколадных конфет из Бразилии – "Бригадейро".
Как приготовить:
- Для опары налейте ¾ стакана теплой воды в миску среднего размера и высыпьте дрожжи. Вмешайте гречневую муку и мед. Накройте кухонным полотенцем и оставьте при комнатной температуре примерно на 1 час.
- Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Отделите желтки от белков. Соедините шоколад и масло в сотейнике, растопите до однородности. Снимите с огня и добавьте какао-порошок, ваниль, соль и 50 г сахара. Добавьте яичные желтки по одному, взбивая до однородности после каждого добавления. Вмешайте опару.
- Соедините 50 г сахара с белками. Взбивайте миксером до образования мягких пиков, около 4 минут. Постепенно вмешайте яичные белки. Перелейте тесто в смазанную маслом форму.
- Выпекайте пирог 40-45 минут или до сухой шпажки. Дайте остыть в форме. Украсьте сахарной пудрой перед подачей на стол.