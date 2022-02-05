Безглютеновий шоколадний торт на гречаному борошні – як приготувати і рецепт

Перед класним шоколадним тортом або бісквітом мало хто встоїть. Наприклад, Віндзорам готують його разом з пісочним печивом усередині.
Цей підійде тим, хто з різних обставин дотримується безглютенової дієти. Більше того, торт має сподобатися всім, хто любить випічку із шоколадом.
Замість звичного пшеничного борошна тут використовується гречане, воно доповнюватиме смак шоколаду.
Далі по темі
Рецепт зі сторінки Вonappetit.com.
Безглютеновий шоколадний торт
Інгредієнти для опари:
- 1 ч. л. швидкорозчинні дріжджі;
- 65 г гречаного борошна;
- 1 ст. л. меду, бажано гречаного;
- 4 великі яйця.
Для торта:
- 140 г чорного шоколаду;
- 100 г вершкового масла, порізаного на шматочки;
- 30 г несолодкого какао-порошку (просіяного);
- 1 ст. л. екстракту ванілі;
- дрібка солі;
- 100 г цукру;
- цукрова пудра.
Тут знайдете рецепт легендарних шоколадних цукерок з Бразилії – "Бригадейро".
Як приготувати:
- Для опари налийте склянку теплої води в миску середнього розміру і висипте дріжджі. Вмішайте гречане борошно та мед. Накрийте кухонним рушником і залиште при кімнатній температурі приблизно на 1 годину.
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Відокремте жовтки від білків. З'єднайте шоколад і масло в сотейнику, розтопіть до однорідності. Зніміть з вогню та додайте какао-порошок, ваніль, сіль та 50 г цукру. Додайте яєчні жовтки по одному, збиваючи до однорідності після кожного додавання. Вмішайте опару.
- Поєднайте 50 г цукру з білками. Збивайте міксером до утворення м'яких піків близько 4 хвилин. Поступово вмішайте яєчні білки. Перелийте тісто у змащену маслом форму.
- Випікайте пиріг 40-45 хвилин або до сухої шпажки. Дайте охолонути у формі. Прикрасьте цукровою пудрою перед подачею на стіл.