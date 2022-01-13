Меню на старый Новый год – несложные рецепты главных блюд праздника

Чем больше блюд на столе, тем щедрее будет Новый год-2022, такая традиция. Вечером с 13 на 14 января принято есть вареники, самые большие и с мясом – это наши гылуны.
Еще обязательно нужно приготовить кутью, а также предлагаем украсить стол украинским борщом с пампушками, свиным рулетом с грибами и сыром, гуцульским свекольным салатом.
Щедрая кутья
Ингредиенты:
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- 200 г мягкой пшеницы
- 150 г мака
- 50 г грецких орехов
- 50 г изюма
- Мед
- Сахар
- Ванильный сахар
- 100 мл сливок
- 30 г сливочного масла
- Вода
Как приготовить:
- Пшеницу промыть в воде и отварить до готовности. Слить жидкость и остудить.
- Мак залить кипятком и проварить на слабом огне, пока маковые зерна не станут легко растираться пальцами.
- Слить воду и пропустить мак через мясорубку. Смешать его с пшеницей, добавить дробленые орехи, распаренный изюм, мед, ваниль и сахар.
- Смешать кутью с молоком (сливками) и сливочным маслом, переложить в миску.
- Готовую кутью подавать охлажденной.
Украинский борщ с пампушками
Ингредиенты:
- 250 г говядины с косточкой
- По 150 г капусты и свеклы
- 50 г моркови
- 200 г картофеля
- 3 зубчика чеснока
- 1/2 луковицы
- 20 г сала
- 1 ст. л. муки
- 10 г томатной пасты
- Укроп, корень и зелень петрушки
- Давровый лист
- Сметана
- Уксус, растительное масло
Для пампушек:
- 160 г муки
- 10 г сахарного песка
- По 5 г дрожжей и растительного масла
- 1 яйцо
- Соль
Как приготовить:
- Сварить мясо почти до готовности. Вынуть, разрезать его на 4 порции и положить обратно в кипящий бульон вместе с нарезанными соломкой капустой и картофелем. Посолить и варить на медленном огне.
- Потушить в бульоне с растительным маслом и уксусом нарезанную соломкой свеклу. Пассеровать с мукой и томатной пастой коренья и лук и добавить все вместе со свеклой в борщ (через 15 минут после закладки капусты).
- Нарезать сало, растереть его с чесноком и вместе с приправами добавить в борщ за 5 минут до готовности.
- Замесить тесто, испечь 16 пампушек и смочить их соусом. Для приготовления соуса растереть с солью чеснок, добавив растительное масло и немного воды.
- Разлить борщ по тарелкам, заправить сметаной. Посыпать измельченной зеленью.
Свиной рулет с грибами и сыром
Ингредиенты:
- 1 кг свиной шеи или корейки без кости
- 250 г грибов
- 100 г твердого сыра
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- Соль, перец
- Растительное масло
- Сливочное масло
Как приготовить:
- Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины толщины куска. Затем сделать надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной 7-8 мм. Развернуть слой мяса, отбить и натереть соль, перцем и пропущенным через пресс чесноком.
- Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить.
- На слой мяса выложить дорожкой, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать его ниткой или скрепить зубочистками.
- Обжарить рулет со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1,5 часа при температуре 180 градусов. Когда рулет хорошо подрумянится, накрыть его фольгой и довести до полной готовности.
Вареники с картошкой и грибами
Для теста:
- 2-3 стакана муки
- 3/4 стакана воды
- 1 яйцо
- 1 ч. л. растительного масла
- 1 ч. л. соли
Для начинки:
- 300 г картофеля
- 100 г шампиньонов или белых грибов
- 1 луковица
- Соль, перец
Как приготовить:
- Картофель отварить до готовности.
- Замесить тесто, добавив в муку яйцо, воду, масло и соль. Разделить тесто на части и раскатать в маленькие кружочки.
- Лук порубить кубиком и обжарить с грибами, посолив и поперчив.
- Заранее отваренный картофель помять в пюре и смешать с грибами и луком.
- Приготовить вареники и отварить их, опустив в кипящую подсоленную воду.
- Подавать со сметаной. При подаче украсить веточкой петрушки.
Гуцульский свекольный салат
Ингредиенты:
- 3 свеклы
- 300 г консервированной белой фасоли
- 300 г чернослива
- 150 г квашеной капусты
- 1 луковица
- Растительное масло
Как приготовить:
- Свеклу отварить до готовности, очистить и нарезать кубиками.
- Чернослив помыть и залить кипятком на 15-20 минут. Затем обсушить и нарезать небольшими кусочками.
- Квашеную капусту помыть и нарезать.
- Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами и обдать кипятком.
- Смешать свеклу, фасоль, капусту, лук и чернослив. Добавить соль и перец, заправить растительным маслом.