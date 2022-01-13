Меню на старый Новый год – несложные рецепты главных блюд праздника

Вечером с 13 на 14 января нужно постараться, чтобы стол практически ломился от вкусной еды. Кроме обязательных кутьи и вареников, приготовьте свиной рулет с грибами и сыром, борщ и гуцульский свекольный салат

Меню на старый Новый год-2022 / Фото: pexels.com/ru-ru/@anastasia-shuraeva

Чем больше блюд на столе, тем щедрее будет Новый год-2022, такая традиция. Вечером с 13 на 14 января принято есть вареники, самые большие и с мясом – это наши гылуны.

Еще обязательно нужно приготовить кутью, а также предлагаем украсить стол украинским борщом с пампушками, свиным рулетом с грибами и сыром, гуцульским свекольным салатом.

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Щедрая кутья

Щедрая кутья Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

200 г мягкой пшеницы

150 г мака

50 г грецких орехов

50 г изюма

Мед

Сахар

Ванильный сахар

100 мл сливок

30 г сливочного масла

Вода

Как приготовить:

Пшеницу промыть в воде и отварить до готовности. Слить жидкость и остудить. Мак залить кипятком и проварить на слабом огне, пока маковые зерна не станут легко растираться пальцами. Слить воду и пропустить мак через мясорубку. Смешать его с пшеницей, добавить дробленые орехи, распаренный изюм, мед, ваниль и сахар. Смешать кутью с молоком (сливками) и сливочным маслом, переложить в миску. Готовую кутью подавать охлажденной.

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Украинский борщ с пампушками

Борщ с пампушками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

250 г говядины с косточкой

По 150 г капусты и свеклы

50 г моркови

200 г картофеля

3 зубчика чеснока

1/2 луковицы

20 г сала

1 ст. л. муки

10 г томатной пасты

Укроп, корень и зелень петрушки

Давровый лист

Сметана

Уксус, растительное масло

Для пампушек:

160 г муки

10 г сахарного песка

По 5 г дрожжей и растительного масла

1 яйцо

Соль

Как приготовить:

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Сварить мясо почти до готовности. Вынуть, разрезать его на 4 порции и положить обратно в кипящий бульон вместе с нарезанными соломкой капустой и картофелем. Посолить и варить на медленном огне. Потушить в бульоне с растительным маслом и уксусом нарезанную соломкой свеклу. Пассеровать с мукой и томатной пастой коренья и лук и добавить все вместе со свеклой в борщ (через 15 минут после закладки капусты). Нарезать сало, растереть его с чесноком и вместе с приправами добавить в борщ за 5 минут до готовности. Замесить тесто, испечь 16 пампушек и смочить их соусом. Для приготовления соуса растереть с солью чеснок, добавив растительное масло и немного воды. Разлить борщ по тарелкам, заправить сметаной. Посыпать измельченной зеленью.

Свиной рулет с грибами и сыром

Мясной рулет с начинкой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 кг свиной шеи или корейки без кости

250 г грибов

100 г твердого сыра

1 луковица

1 зубчик чеснока

Соль, перец

Растительное масло

Сливочное масло

Как приготовить:

Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины толщины куска. Затем сделать надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной 7-8 мм. Развернуть слой мяса, отбить и натереть соль, перцем и пропущенным через пресс чесноком. Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить. На слой мяса выложить дорожкой, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать его ниткой или скрепить зубочистками. Обжарить рулет со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1,5 часа при температуре 180 градусов. Когда рулет хорошо подрумянится, накрыть его фольгой и довести до полной готовности.

Вареники с картошкой и грибами

Вареники с картошкой и грибами Фото: depositphotos.com

Для теста:

2-3 стакана муки

3/4 стакана воды

1 яйцо

1 ч. л. растительного масла

1 ч. л. соли

Для начинки:

300 г картофеля

100 г шампиньонов или белых грибов

1 луковица

Соль, перец

Как приготовить:

Картофель отварить до готовности. Замесить тесто, добавив в муку яйцо, воду, масло и соль. Разделить тесто на части и раскатать в маленькие кружочки. Лук порубить кубиком и обжарить с грибами, посолив и поперчив. Заранее отваренный картофель помять в пюре и смешать с грибами и луком. Приготовить вареники и отварить их, опустив в кипящую подсоленную воду. Подавать со сметаной. При подаче украсить веточкой петрушки.

Гуцульский свекольный салат

Свекольный салат с фасолью Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

3 свеклы

300 г консервированной белой фасоли

300 г чернослива

150 г квашеной капусты

1 луковица

Растительное масло

Как приготовить: