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Богатые блины по-черниговски – в чем их особенность и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 июня, 09:56
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Эти блины запекаются в духовке, раньше это делали в печи. Запекаются под заливкой из сливочного масла
Особенность блинов по-черниговски и как их приготовить
Особенность блинов по-черниговски и как их приготовить / Фото: Depositphotos

И еще один рецепт украинской кухни, а, точное, кухни Чернигова. Не пропустите рецепт борща по-бахмачски, он готовится с небольшим количеством сухофруктов.

Что касается черниговских блинов, то как рассказывают на на authenticukraine.com.ua, начинки для них встречается две – творожная и маковая.

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Особенность: просеянный крахмал вместо муки и сравнительно большое количество яиц. В творог для начинки тоже добавляются яйца ну или просто желтки.

Блины по-черниговски с творогом

Блины по-черниговски с творогом
Блины по-черниговски с творогом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • яйца – 10 шт.;
  • молоко – 1 л;
  • крахмал – 500 г;
  • сахар – 5-6 ст. л.;
  • растительное масло – 4-5 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • сливочное масло для запекания – 200 г.

Для начинки:

  • творог – 1 кг;
  • желтки – 3 шт.;
  • сахар – 5 ст. л.

Как приготовить:

  1. Крахмал просеять через сито.
  2. Яйца взбить с сахаром до образования пены и влить туда растительное масло с молоком. Тщательно все перемешать.
  3. Соединить крахмал с молочно-яичной смесью до однородности.
  4. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.,
  5. Творог перетереть с сахаром и желтками (иногда берут целые яйца с белками).
  6. Выложить начинку на блины и закрутить их в трубочки, завернув края внутрь.
  7. Готовые блинчики сложить в форму для запекания. Растопить сливочное масло и залить блины.
  8. Запекать в печи или духовке при температуре около 180 градусов 20-30 минут. Подавать со сметаной.

И еще один интересный рецепт украинской кухни – гречневые вареники с творогом – обязательно стоит попробовать.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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