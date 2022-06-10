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Бретонский фар с черносливом – как приготовить вкусный французский завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 июня, 07:01
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Это традиционный пирог севера Франции. Чернослив предварительно замачивается, традиционно в алкоголе. Для этих целей предлагаем взять чай или кофе
Бретонский фар с черносливом
Бретонский фар с черносливом / Фото: instagram.com/dobryanochka/

Франция – это не только эклеры с макарунами, это еще уютные пончики и домашние пироги, как бретонский фар. Несмотря на красивое название, это очень простая выпечка и вполне праздничная.

Традиционно выпекается с черносливом и лучше всего его есть охлажденным. Несмотря на плотную текстуру фара, он очень нежный.

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В оригинальном рецепте есть коньяк или ром, в нем замачивается чернослив. Так как у нас завтрак, предлагаем заменить алкоголь чаем.

Фудблогер ana_zimina акцентирует внимание на размерах формы, в которой будет выпекаться фар. Она должна быть примерно 18x28 сантиметров с высотой бортиков не менее 8 сантиметров.

Бретонский фар с черносливом, рецепт

Бретонский фар с черносливом, рецепт запеканки
Бретонский фар с черносливом, рецепт запеканки

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Ингредиенты:

  • чернослив без косточки – 300 г;
  • чай – 100 мл;
  • молоко – 760 мл;
  • сахар – 130 г;
  • яйца – 4 шт.
  • мука – 225 г;
  • ванильный сахар – половина пакетика;
  • щепотка соли.

Как приготовить:

  1. Промойте чернослив, удалите бумажным полотенцем лишнюю влагу. Залейте чернослив чаем и оставьте его 2 часа.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов, форму смажьте сливочным маслом.
  3. В сотейнике на среднем огне доведите до тихого кипения молоко с добавлением сахара и ванили, кипеть сильно оно не должно.
  4. В большой миске взбейте яйца с солью, масса должна увеличиться в три раза и стать воздушной.
  5. Влейте теплое молоко в яичную смесь, постоянно помешивая. Добавьте просеянную муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Тесто получится чуть гуще, чем на блины.
  6. Влейте половину теста в форму для выпечки, выложите равномерно чернослив и сверху вылейте оставшееся тесто.
  7. Выпекайте в 30 минут при 200 градусах.
  8. Убавьте температуру до 180 градусов, смажьте сверху фар сливочным маслом и выпекайте еще 10 минут. Перед подачей полностью остудите.

В Марокко готовят на завтрак лепешки на манке с овощами. Здесь их рецепт.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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