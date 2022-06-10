Бретонський фар з чорносливом – як приготувати смачний французький сніданок

Франція – це не лише еклери та макаруни, це ще затишні пончики та домашні пироги, як бретонський фар. Попри красиву назву, це дуже проста випічка й навіть цілком святкова.
Традиційно випікається з чорносливом і найкраще його їсти охолодженим. У нього щільна текстура, але фар дуже ніжний.
В оригінальному рецепті є коньяк або ром, у ньому замочується чорнослив. Оскільки у нас сніданок, пропонуємо замінити алкоголь на чай.
Фудблогерка ana_zimina акцентує увагу на розмірах форми, в якій випікатиметься фар. Вона має бути приблизно 18×28 сантиметрів з висотою бортиків не менше 8 сантиметрів.
Бретонський фар з чорносливом, рецепт
Інгредієнти:
- чорнослив без кісточки – 300 г;
- чай – 100 мл;
- молоко – 760 мл;
- цукор – 130 г;
- яйця – 4 шт.
- борошно – 225 г;
- ванільний цукор – половина пакетика;
- дрібка солі.
Як приготувати:
- Промийте чорнослив, видаліть паперовим рушником зайву вологу. Залийте чорнослив чаєм та залиште на 2 години.
- Розігрійте духовку до 200 градусів, форму для випічки змастіть вершковим маслом.
- У сотейнику на середньому вогні доведіть до тихого кипіння молоко з додаванням цукру та ванілі, кипіти сильно воно не повинно.
- У великій мисці збийте яйця із сіллю, маса має збільшитися втричі й стати повітряною.
- Влийте тепле молоко в яєчну суміш, постійно помішуючи. Додайте просіяне борошно, перемішайте, щоб не було грудочок. Тісто вийде трохи густіше, ніж на млинці.
- Влийте половину тіста у форму для випічки, викладіть рівномірно чорнослив і зверху вилийте тісто, що залишилося.
- Випікайте в 30 хвилин за 200 градусів.
- Зменште температуру до 180 градусів, змастіть зверху фар вершковим маслом та випікайте ще 10 хвилин. Перед подачею повністю остудіть.
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