Бретонський фар з чорносливом – як приготувати смачний французький сніданок

Це традиційний пиріг півночі Франції. Чорнослив попередньо замочується, традиційно в алкоголі. Для цих цілей пропонуємо взяти чай або каву

Бретонський фар з чорносливом

Франція – це не лише еклери та макаруни, це ще затишні пончики та домашні пироги, як бретонський фар. Попри красиву назву, це дуже проста випічка й навіть цілком святкова.

Традиційно випікається з чорносливом і найкраще його їсти охолодженим. У нього щільна текстура, але фар дуже ніжний.

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В оригінальному рецепті є коньяк або ром, у ньому замочується чорнослив. Оскільки у нас сніданок, пропонуємо замінити алкоголь на чай.

Фудблогерка ana_zimina акцентує увагу на розмірах форми, в якій випікатиметься фар. Вона має бути приблизно 18×28 сантиметрів з висотою бортиків не менше 8 сантиметрів.

Бретонський фар з чорносливом, рецепт

Бретонський фар з чорносливом, рецепт запіканки

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Інгредієнти:

чорнослив без кісточки – 300 г;

чай – 100 мл;

молоко – 760 мл;

цукор – 130 г;

яйця – 4 шт.

борошно – 225 г;

ванільний цукор – половина пакетика;

дрібка солі.

Як приготувати:

Промийте чорнослив, видаліть паперовим рушником зайву вологу. Залийте чорнослив чаєм та залиште на 2 години. Розігрійте духовку до 200 градусів, форму для випічки змастіть вершковим маслом. У сотейнику на середньому вогні доведіть до тихого кипіння молоко з додаванням цукру та ванілі, кипіти сильно воно не повинно. У великій мисці збийте яйця із сіллю, маса має збільшитися втричі й стати повітряною. Влийте тепле молоко в яєчну суміш, постійно помішуючи. Додайте просіяне борошно, перемішайте, щоб не було грудочок. Тісто вийде трохи густіше, ніж на млинці. Влийте половину тіста у форму для випічки, викладіть рівномірно чорнослив і зверху вилийте тісто, що залишилося. Випікайте в 30 хвилин за 200 градусів. Зменште температуру до 180 градусів, змастіть зверху фар вершковим маслом та випікайте ще 10 хвилин. Перед подачею повністю остудіть.

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