"Цезарь" с запеченной белокочанной капустой и нутом – оригинальный рецепт классического салата

Это очень неожиданное решения для, пожалуй, одного из самых известных салатов за всю их историю. Мы знаем рецепт классического с анчоусами и более привычного нам с курицей.
Здесь же используется белокочанная капуста и нут. И капусту, и нут можно запекать параллельно, но в разных емкостях.
В майонезный соус, которым будет заправляться салат, кулинарные редукторы The New York Timesпредлагают взять каперсы. Если их нет, возьмите немного соленого огурца.
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Капусты предлагается взять полкочана, а это значит, что салата получится много.
Салат "Цезарь" с белокочанной капустой и нутом
Ингредиенты:
- 250 г консервированного или вареного нута;
- оливковое масло;
- 6 зуб. чеснока (1 очищенный и 5 неочищенных);
- лимон;
- соль, перец;
- полкочана капусты;
- 100 мл майонеза;
- каперсы;
- твердый сыр – для подачи.
Здесь узнаете рецепт низкокалорийного салата "Цезарь".
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов, нагрейте противень для капусты.
- В форму для запекания выложите нут, натрите зубчик чеснока и немного цедры лимона. Приправьте солью и перцем, полейте нут оливковым маслом. Запекайте 25-30 минут, один раз перемешав в середине процесса.
- Нарежьте капусту ломтиками и сбрызните 2-3 столовыми ложками оливкового масла со всех сторон. Приправьте солью и перцем. Достаньте горячий противень из духовки и положите дольки капусты срезом вниз. Добавьте 5 неочищенных зубчиков чеснока. Запекайте 15 минут.
- В майонез добавьте каперсы или натертый соленый огурец по вкусу. Добавьте сок половины лимона и 1 ст. л. воды. Взбейте, при необходимости посолите.
- Через 15 минут достаньте противень с капустой, переверните ломтики капусты и верните в духовку. Запекайте еще 8-10 минут, пока капуста не станет золотистой и мягкой. Нут должен быть слегка хрустящим.
- Достаньте противень с капустой из духовки. Снимите кожицу с чеснока, затем раздавите его плоской стороной ножа, пока не получится паста. Добавьте чесночную пасту к майонезу и перемешайте. Доведите до вкуса солью и перцем.
- Для подачи положите два ломтика капусты на тарелку. Сверху положите нут и немного масла, в котором запекались бобовые. Полейте соусом, украсьте тертым сыром и зеленью. Сверху выдавите вторую половинку лимона и подавайте.