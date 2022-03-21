"Цезар" із запеченою білокачанною капустою і нутом – оригінальний рецепт класичного салату

Це дуже несподіване рішення для, мабуть, одного з найвідоміших салатів за всю їхню історію. Ми знаємо рецепт класичного з анчоусами та звичнішого нам з куркою.
Тут же використовується білокачанна капуста й нут. І капусту, і нут можна запікати паралельно, але в різних ємностях.
У майонезний соус, яким заправлятиметься салат, кулінарні редуктори The New York Timesпропонують взяти каперси. Якщо їх немає, візьміть трохи солоного огірка.
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Капусти пропонується взяти пів качана, а це означає, що салату буде багато.
Салат "Цезар" з білокачанною капустою і нутом
Інгредієнти:
- 250 г консервованого або вареного нуту;
- оливкова олія;
- 6 зуб. часнику (1 очищений та 5 неочищених);
- лимон;
- сіль, перець;
- пів качана капусти;
- 100 мл майонезу;
- каперси;
- твердий сир – для подачі.
Тут дізнаєтесь рецепт низькокалорійного салату "Цезар".
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 200 градусів, нагрійте деко для капусти.
- У форму для запікання викладіть нут, натріть зубчик часнику й трохи цедри лимона. Приправте сіллю та перцем, полийте нут оливковою олією. Запікайте 25-30 хвилин, один раз перемішавши всередині процесу.
- Наріжте капусту скибочками і збризкайте 2-3 столовими ложками оливкової олії з усіх боків. Приправте сіллю та перцем. Дістаньте гаряче деко з духовки і покладіть часточки капусти зрізом вниз. Додайте 5 неочищених зубчиків часнику. Запікайте 15 хвилин.
- У майонез додайте каперси або натертий солоний огірок за смаком. Додайте сік половини лимона та 1 ст. л. води. Збийте, за необхідності посоліть.
- За 15 хвилин дістаньте деко з капустою, переверніть скибочки капусти і поверніть у духовку. Запікайте ще 8-10 хвилин, доки капуста не стане золотавою і м'якою. Нут має бути злегка хрустким.
- Дістаньте деко з капустою з духовки. Зніміть шкірку з часнику, потім розчавіть його пласким боком ножа, доки не вийде паста. Додайте часникову пасту до майонезу та перемішайте. Доведіть до смаку сіллю та перцем.
- Для подачі покладіть дві скибочки капусти на тарілку. Зверху покладіть нут і трохи олії, в якій запікалися бобові. Полийте соусом, прикрасьте тертим сиром та зеленню. Зверху вичавіть другу половинку лимона та подавайте.