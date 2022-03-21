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"Цезар" із запеченою білокачанною капустою і нутом – оригінальний рецепт класичного салату

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21 березня, 10:30
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Нут може бути відвареним або консервованим, але у будь-якому разі його потрібно запікати. Запікатиметься і капуста. Соус на основі майонезу та соку лимону
Салат "Цезар" з білокачанною капустою та нутом
Салат "Цезар" з білокачанною капустою та нутом / Фото: cooking.nytimes.com

Це дуже несподіване рішення для, мабуть, одного з найвідоміших салатів за всю їхню історію. Ми знаємо рецепт класичного з анчоусами та звичнішого нам з куркою.

Тут же використовується білокачанна капуста й нут. І капусту, і нут можна запікати паралельно, але в різних ємностях.

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У майонезний соус, яким заправлятиметься салат, кулінарні редуктори The New York Timesпропонують взяти каперси. Якщо їх немає, візьміть трохи солоного огірка.

Капусти пропонується взяти пів качана, а це означає, що салату буде багато.

Салат "Цезар" з білокачанною капустою і нутом

Інгредієнти:

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  • 250 г консервованого або вареного нуту;
  • оливкова олія;
  • 6 зуб. часнику (1 очищений та 5 неочищених);
  • лимон;
  • сіль, перець;
  • пів качана капусти;
  • 100 мл майонезу;
  • каперси;
  • твердий сир – для подачі.

Тут дізнаєтесь рецепт низькокалорійного салату "Цезар".

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів, нагрійте деко для капусти.
  2. У форму для запікання викладіть нут, натріть зубчик часнику й трохи цедри лимона. Приправте сіллю та перцем, полийте нут оливковою олією. Запікайте 25-30 хвилин, один раз перемішавши всередині процесу.
  3. Наріжте капусту скибочками і збризкайте 2-3 столовими ложками оливкової олії з усіх боків. Приправте сіллю та перцем. Дістаньте гаряче деко з духовки і покладіть часточки капусти зрізом вниз. Додайте 5 неочищених зубчиків часнику. Запікайте 15 хвилин.
  4. У майонез додайте каперси або натертий солоний огірок за смаком. Додайте сік половини лимона та 1 ст. л. води. Збийте, за необхідності посоліть.
  5. За 15 хвилин дістаньте деко з капустою, переверніть скибочки капусти і поверніть у духовку. Запікайте ще 8-10 хвилин, доки капуста не стане золотавою і м'якою. Нут має бути злегка хрустким.
  6. Дістаньте деко з капустою з духовки. Зніміть шкірку з часнику, потім розчавіть його пласким боком ножа, доки не вийде паста. Додайте часникову пасту до майонезу та перемішайте. Доведіть до смаку сіллю та перцем.
  7. Для подачі покладіть дві скибочки капусти на тарілку. Зверху покладіть нут і трохи олії, в якій запікалися бобові. Полийте соусом, прикрасьте тертим сиром та зеленню. Зверху вичавіть другу половинку лимона та подавайте.

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