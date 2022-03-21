"Цезар" із запеченою білокачанною капустою і нутом – оригінальний рецепт класичного салату

Нут може бути відвареним або консервованим, але у будь-якому разі його потрібно запікати. Запікатиметься і капуста. Соус на основі майонезу та соку лимону

Салат "Цезар" з білокачанною капустою та нутом / Фото: cooking.nytimes.com

Це дуже несподіване рішення для, мабуть, одного з найвідоміших салатів за всю їхню історію. Ми знаємо рецепт класичного з анчоусами та звичнішого нам з куркою.

Тут же використовується білокачанна капуста й нут. І капусту, і нут можна запікати паралельно, але в різних ємностях.

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У майонезний соус, яким заправлятиметься салат, кулінарні редуктори The New York Timesпропонують взяти каперси. Якщо їх немає, візьміть трохи солоного огірка.

Капусти пропонується взяти пів качана, а це означає, що салату буде багато.

Салат "Цезар" з білокачанною капустою і нутом

Інгредієнти:

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250 г консервованого або вареного нуту;

оливкова олія;

6 зуб. часнику (1 очищений та 5 неочищених);

лимон;

сіль, перець;

пів качана капусти;

100 мл майонезу;

каперси;

твердий сир – для подачі.

Тут дізнаєтесь рецепт низькокалорійного салату "Цезар".

Як приготувати: