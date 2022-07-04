Что едят американцы в свой День независимости и рецепт полезного салата (фото)

В США День независимости отмечают 4 июля. Во время войны Штаты оказывают нам огромную поддержку, мы не могли обойти этот день и не познакомиться с гастрономическими традициями американцев в этот праздник.
К слову, об интересной еде Польши, нашего друга тоже, мы рассказывали раньше.
Итак, что едят американцы в свой День независимости и рецепт полезного картофельного салата от www.eatthis.com – ниже.
Главные блюда в День независимости США
Традиционно американцы выходят на пикники, чтобы приготовить барбекю – курицу, говядину, крылышки, кукурузу.
А пока это все готовится, празднуют с хот-догами, гамбургами, запеченными в духовке бобовыми. Из салатов – это прежде всего картофельные, могут быть с макаронами.
Из напитков – самые разные лимонады, очень часто с арбузом. Обязателен десерт. Это бисквит, украшенный кремом и декорированный ягодами, в виде флага США.
Кстати, приборы, салфетки и посуду стараются подбирать в соответствии с цветами их флага.
Полезный картофельный салат
Ингредиенты:
- картофель – 500 г;
- соль, перец;
- яйца – 3 шт.;
- соленые огурцы;
- винный уксус;
- йогурт или сметана – для заправки;
- редис;
- зелень;
- горчица;
- копченая паприка.
Как приготовить:
- Картофель отварить в подсоленной воде. нарезать кубиком.
- В салатнице соединить с нарезанными солеными огурцами, зеленью, яйцами, редисом.
- Соединить сметану с горчицей и винным уксусом, заправить салат.
- Приправить солью и перцем, посыпать паприкой.
Тут собраны пять интересных добавок в хот-доги, которые сделают их праздничными.