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Что едят американцы в свой День независимости и рецепт полезного салата (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 июля, 14:49
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Традиционно этот день проводят под открытым небом, поэтому список блюд соответствующий – сэндвичи, хот-доги, картофельные салаты, вареная кукуруза, лимонады
Что готовят в США на День независимости
Что готовят в США на День независимости / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

В США День независимости отмечают 4 июля. Во время войны Штаты оказывают нам огромную поддержку, мы не могли обойти этот день и не познакомиться с гастрономическими традициями американцев в этот праздник.

К слову, об интересной еде Польши, нашего друга тоже, мы рассказывали раньше.

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Итак, что едят американцы в свой День независимости и рецепт полезного картофельного салата от www.eatthis.com – ниже.

Главные блюда в День независимости США

В День независимости американцы выбирают простую еду
В День независимости американцы выбирают простую еду / Фото: Инстаграм

Традиционно американцы выходят на пикники, чтобы приготовить барбекю – курицу, говядину, крылышки, кукурузу.

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А пока это все готовится, празднуют с хот-догами, гамбургами, запеченными в духовке бобовыми. Из салатов – это прежде всего картофельные, могут быть с макаронами.

Из напитков – самые разные лимонады, очень часто с арбузом. Обязателен десерт. Это бисквит, украшенный кремом и декорированный ягодами, в виде флага США.

Кстати, приборы, салфетки и посуду стараются подбирать в соответствии с цветами их флага.

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Полезный картофельный салат

Полезный картофельный салат
Полезный картофельный салат / Фото: www.eatthis.com

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г;
  • соль, перец;
  • яйца – 3 шт.;
  • соленые огурцы;
  • винный уксус;
  • йогурт или сметана – для заправки;
  • редис;
  • зелень;
  • горчица;
  • копченая паприка.

Как приготовить:

  1. Картофель отварить в подсоленной воде. нарезать кубиком.
  2. В салатнице соединить с нарезанными солеными огурцами, зеленью, яйцами, редисом.
  3. Соединить сметану с горчицей и винным уксусом, заправить салат.
  4. Приправить солью и перцем, посыпать паприкой.

Тут собраны пять интересных добавок в хот-доги, которые сделают их праздничными.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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