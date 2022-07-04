Що їдять американці в свій День незалежності та рецепт корисного салату (фото)

Традиційно цей день проводять просто неба, тому список страв відповідний – сендвічі, хот-доги, картопляні салати, варена кукурудза, лимонади

Що готують у США на День незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

У США День незалежності святкують 4 липня. Під час війни Штати надають нам величезну підтримку, ми не могли обійти цей день і не познайомитися з гастрономічними традиціями американців.

До речі, про цікаву їжу Польщі, нашого друга також, ми розповідали раніше.

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Отже, що їдять американці в свій День незалежності та рецепт корисного картопляного салату від www.eatthis.com – нижче.

Головні страви в День незалежності США

У День незалежності американці обирають просту їжу

Традиційно американці виходять на пікніки, щоби приготувати барбекю – курку, яловичину, крильця, кукурудзу.

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А поки це все готується, святкують з хот-догами, гамбургами, запеченими в духовці бобовими. Із салатів – це насамперед картопляні, можуть бути з макаронами.

З напоїв – різні лимонади, дуже часто з кавуном. Обов'язковий десерт. Це бісквіт, прикрашений кремом та декорований ягодами у вигляді прапора США.

До речі, серветки та посуд намагаються підбирати відповідно до кольорів їхнього прапора.

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Корисний картопляний салат

Корисний картопляний салат

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

сіль, перець;

яйця – 3 шт.;

солоні огірки;

винний оцет;

йогурт або сметана – для заправки;

редис;

зелень;

гірчиця;

копчена паприка.

Як приготувати:

Картоплю відварити в підсоленій воді. нарізати кубиком. У салатниці з'єднати з нарізаними солоними огірками, зеленню, яйцями, редисом. З'єднати сметану з гірчицею та винним оцтом, заправити салат. Приправити сіллю та перцем, посипати паприкою.

Тут зібрано п'ять цікавих добавок у хот-доги, які зроблять їх святковими.