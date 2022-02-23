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Что готовить в феврале – рецепт салата с брокколи, его можно есть круглосуточно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 февраля, 11:54
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Еще в салат пойдут свежий огурец, шпинат и яйца всмятку. В заправке присутствует интересный ингредиент – арахисовая паста, добавляйте ее по желанию
Салат с брокколи, огурцом и яйцом всмятку
Салат с брокколи, огурцом и яйцом всмятку / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Февраль позволим себе назвать месяцем капусты. Если еще не попробовали курицу с кольраби в сметанном соусе, уделите внимание этому рецепту. Он того стоит.

Этот салат подходит для правильного питания, в нем есть шпинат и свежий огурец.

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Максимально красивым блюдо выглядит с яйцами, сваренными вкрутую.

Фудблогер sdelaem__vkusno советует варить брокколи 2-3 минуты, так капуста будет хрустящей.

Салат с брокколи, огурцом и яйцом всмятку

Салат с брокколи, огурцом и яйцом всмятку
Салат с брокколи, огурцом и яйцом всмятку / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

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Ингредиенты:

  • 150-200 г брокколи;
  • 1 шт. огурец средний;
  • 2 шт. яйца всмятку;
  • шпинат, красный лук.

Заправка:

  • 4 ст. л. оливковое масло;
  • по 1 ч. л. винный уксус белый, горчица зернистая, арахисовая паста;
  • 0,5 ч. л. мед;
  • соль.

Еще попробуйте суп-крем из корня сельдерея с грибами.

Как приготовить:

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  1. Брокколи разделить на маленькие соцветия. Отварить 2-3 минуты, опустить в холодную воду. Затем переложить на полотенце.
  2. В миску выложить листья шпината, тонко нарезанный лук, нарезанный кружочками огурец, брокколи, нарезанные на четвертинки яйца всмятку.
  3. Для заправки смешать все ингредиенты и тщательно взболтать до однородного состояния. Заправить салат.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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