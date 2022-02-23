Что готовить в феврале – рецепт салата с брокколи, его можно есть круглосуточно

Февраль позволим себе назвать месяцем капусты. Если еще не попробовали курицу с кольраби в сметанном соусе, уделите внимание этому рецепту. Он того стоит.
Этот салат подходит для правильного питания, в нем есть шпинат и свежий огурец.
Максимально красивым блюдо выглядит с яйцами, сваренными вкрутую.
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Фудблогер sdelaem__vkusno советует варить брокколи 2-3 минуты, так капуста будет хрустящей.
Салат с брокколи, огурцом и яйцом всмятку
Ингредиенты:
- 150-200 г брокколи;
- 1 шт. огурец средний;
- 2 шт. яйца всмятку;
- шпинат, красный лук.
Заправка:
- 4 ст. л. оливковое масло;
- по 1 ч. л. винный уксус белый, горчица зернистая, арахисовая паста;
- 0,5 ч. л. мед;
- соль.
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Как приготовить:
- Брокколи разделить на маленькие соцветия. Отварить 2-3 минуты, опустить в холодную воду. Затем переложить на полотенце.
- В миску выложить листья шпината, тонко нарезанный лук, нарезанный кружочками огурец, брокколи, нарезанные на четвертинки яйца всмятку.
- Для заправки смешать все ингредиенты и тщательно взболтать до однородного состояния. Заправить салат.