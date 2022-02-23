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Що готувати в лютому – рецепт салату з броколі, його можна їсти цілодобово

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 лютого, 11:54
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Ще в салат підуть свіжий огірок, шпинат і яйця, зварені некруто. У заправці є цікавий інгредієнт – арахісова паста, додавайте її за бажанням
Салат з брокколі, огіром та яйцями
Салат з брокколі, огіром та яйцями / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Лютий дозволимо собі назвати місяцем капусти. Якщо ще не куштували курку з кольрабі в сметанному соусі, приділіть увагу цьому рецепту. Він того вартий.

Цей салат підходить для правильного харчування, в ньому є шпинат і свіжий огірок.

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Максимально красивий вигляд страва матиме з яйцями, звареними круто.

Фудблогерка sdelaem__vkusno радить варити броколі 2-3 хвилини, так капуста буде хрусткою.

Салат з броколі, огірком та яйцями

Салат з броколі, огірком та яйцями
Салат з броколі, огірком та яйцями / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

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Інгредієнти:

  • 150-200 г броколі;
  • 1 шт. огірок середній;
  • 2 шт. яйця;
  • шпинат, червона цибуля.

Заправка:

  • 4 ст. л. оливкова олія;
  • по 1 ч. л. винний оцет білий, гірчиця зерниста, арахісова паста;
  • 0,5 ч. л. мед;
  • сіль.

Ще спробуйте суп-крем із кореня селери та грибами.

Як приготувати:

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  1. Броколі поділити на невеликі суцвіття. Відварити 2-3 хвилини, опустити у холодну воду. Потім перекласти на рушник.
  2. У миску викласти листя шпинату, тонко нарізану цибулю, нарізаний кружальцями огірок, броколі, нарізані на четвертинки яйця.
  3. Для заправки змішати всі інгредієнти та ретельно збовтати до однорідного стану. Заправити салат.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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