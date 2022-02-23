Що готувати в лютому – рецепт салату з броколі, його можна їсти цілодобово

Ще в салат підуть свіжий огірок, шпинат і яйця, зварені некруто. У заправці є цікавий інгредієнт – арахісова паста, додавайте її за бажанням

Салат з брокколі, огіром та яйцями / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Лютий дозволимо собі назвати місяцем капусти. Якщо ще не куштували курку з кольрабі в сметанному соусі, приділіть увагу цьому рецепту. Він того вартий.

Цей салат підходить для правильного харчування, в ньому є шпинат і свіжий огірок.

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Максимально красивий вигляд страва матиме з яйцями, звареними круто.

Фудблогерка sdelaem__vkusno радить варити броколі 2-3 хвилини, так капуста буде хрусткою.

Салат з броколі, огірком та яйцями

Салат з броколі, огірком та яйцями / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

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Інгредієнти:

150-200 г броколі;

1 шт. огірок середній;

2 шт. яйця;

шпинат, червона цибуля.

Заправка:

4 ст. л. оливкова олія;

по 1 ч. л. винний оцет білий, гірчиця зерниста, арахісова паста;

0,5 ч. л. мед;

сіль.

Ще спробуйте суп-крем із кореня селери та грибами.



Як приготувати:

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