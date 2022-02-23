Що готувати в лютому – рецепт салату з броколі, його можна їсти цілодобово

Лютий дозволимо собі назвати місяцем капусти. Якщо ще не куштували курку з кольрабі в сметанному соусі, приділіть увагу цьому рецепту. Він того вартий.
Цей салат підходить для правильного харчування, в ньому є шпинат і свіжий огірок.
Максимально красивий вигляд страва матиме з яйцями, звареними круто.
Далі по темі
Фудблогерка sdelaem__vkusno радить варити броколі 2-3 хвилини, так капуста буде хрусткою.
Салат з броколі, огірком та яйцями
Інгредієнти:
- 150-200 г броколі;
- 1 шт. огірок середній;
- 2 шт. яйця;
- шпинат, червона цибуля.
Заправка:
- 4 ст. л. оливкова олія;
- по 1 ч. л. винний оцет білий, гірчиця зерниста, арахісова паста;
- 0,5 ч. л. мед;
- сіль.
Ще спробуйте суп-крем із кореня селери та грибами.
Як приготувати:
- Броколі поділити на невеликі суцвіття. Відварити 2-3 хвилини, опустити у холодну воду. Потім перекласти на рушник.
- У миску викласти листя шпинату, тонко нарізану цибулю, нарізаний кружальцями огірок, броколі, нарізані на четвертинки яйця.
- Для заправки змішати всі інгредієнти та ретельно збовтати до однорідного стану. Заправити салат.