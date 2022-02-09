Что готовить в феврале: рецепт салата, который "выметет" лишние килограммы

Февраль – это месяц капусты, любой. Если есть квашеная, то в салатах она хорошо сочетается с отварной свеклой и фетой.
В салат "Щетка" или "Метелка" нужна свежая белокочанная капуста. Морковь и свекла для него не отвариваются.
Уже понятно, что блюдо диетическое и поможет похудеть.
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Салат был придуман в середине прошлого века, по одной из версий, американским биохимиком Полом Бреггом.
Чтобы "Щетка" возымела эффект, ее нужно есть в сочетании с мясом, рыбой.
Фудблогер liliana_zvereva советует не останавливаться и экспериментировать с "Щеткой". К ее классическим ингредиентам можно добавить немного квашеной капусты, тертое яблоко, семена льна.
Салат "Щетка"
Ингредиенты:
- белокочанная капуста – 500-600 г;
- свекла средняя – 150-170 г;
- морковь – 1 шт.;
- растительное масло – 1-2 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- приправы и соль – по вкусу.
Рецепт менее диетического, но очень вкусного салата Сальвадора Дали найдете здесь.
Как приготовить:
- Белокочанную капусту тонко нашинковать. Размять руками с добавлением соли.
- Свеклу с морковкой натереть крупно, соединить с капустой. Заправить лимонным соком и маслом. Добавить приправы и травы по вкусу.