Що готувати в лютому: рецепт салату, який "вимете" зайві кілограми

Називається він салат "Щітка" або "Мітелка". Потрібні білокачанна капуста, буряк та морква. Заправляється олією та лимонним соком

Салат "Щітка" / Фото: instagram.com/antonina__supr/

Лютий – це місяць капусти, будь-якої. Якщо є квашена, то в салатах вона добре поєднується з відвареним буряком і фетою.

У салат "Щітка" або "Мітелкаа" потрібна свіжа білокачанна капуста. Морква та буряк для нього не відварюються.

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Уже зрозуміло, що страва дієтична і допоможе схуднути.

Салат був вигаданий у середині минулого століття, за однією з версій, американським біохіміком Полом Бреґґом.

Щоб "Щітка" отримала ефект, її потрібно їсти у поєднанні з м'ясом, рибою.

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Фудблогерка liliana_zvereva радить не зупинятися та експериментувати із "Щіткою". До її класичних інгредієнтів можна додати трохи квашеної капусти, терте яблуко, насіння льону.

Салат "Щітка"

Салат "Щітка" / Фото: instagram.com/liliana_zvereva

Інгредієнти:

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білокачанна капуста – 500-600 г;

буряк середній – 150-170 г;

морква- 1 шт.;

олія – 1-2 ст. л.;

лимонний сік – 1 ч. л.;

приправи та сіль – за смаком.

Рецепт менш дієтичного, але дуже смачного салату Сальвадора Далі знайдете тут.

Як приготувати: