Що готувати в лютому: рецепт салату, який "вимете" зайві кілограми

Лютий – це місяць капусти, будь-якої. Якщо є квашена, то в салатах вона добре поєднується з відвареним буряком і фетою.
У салат "Щітка" або "Мітелкаа" потрібна свіжа білокачанна капуста. Морква та буряк для нього не відварюються.
Уже зрозуміло, що страва дієтична і допоможе схуднути.
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Салат був вигаданий у середині минулого століття, за однією з версій, американським біохіміком Полом Бреґґом.
Щоб "Щітка" отримала ефект, її потрібно їсти у поєднанні з м'ясом, рибою.
Фудблогерка liliana_zvereva радить не зупинятися та експериментувати із "Щіткою". До її класичних інгредієнтів можна додати трохи квашеної капусти, терте яблуко, насіння льону.
Салат "Щітка"
Інгредієнти:
- білокачанна капуста – 500-600 г;
- буряк середній – 150-170 г;
- морква- 1 шт.;
- олія – 1-2 ст. л.;
- лимонний сік – 1 ч. л.;
- приправи та сіль – за смаком.
Рецепт менш дієтичного, але дуже смачного салату Сальвадора Далі знайдете тут.
Як приготувати:
- Білокочанну капусту тонко нашаткувати. Розім'яти руками з додаванням солі.
- Буряк з морквою натерти крупно, з'єднати з капустою. Заправити лимонним соком та олією. Додати приправи та трави за смаком.